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Блоги / Ольга Миронович

«Отжать Эстонию»

29.03.2022 18:27|Псков

В пятницу утром некий бдительный гражданин позвонил в псковскую библиотеку на Конной: «Зачем вы проводите совместные мероприятия с недружественными прибалтами?»


 

То тюлень позвонит, то олень

«Какие совместные мероприятия с прибалтами?» - библиотекари так растерялись, что позабыли спросить, кто говорит.

И только уже после этого звонка догадались, что это он, наверное, про выставку «Русские и сето: одна земля – общая история». Товарищ-патриот, видимо, не в курсе, что сето – коренной российский народ.

Фото здесь и далее: Ольга Миронович / открытые источники

Не, ну а что. Красноярские сето (потомки тех, кто переселился за Урал из Псковской губернии во время Столыпинских реформ) вон тоже нередко называют себя «сибирскими эстонцами». Ну запамятовали люди, что их народ сформировался на псковской земле, спасаясь от ливонского ига и насильственной католицизации.

А еще бывают умники, которые обзывают псковских чеченцев «диаспорой» («диаспора», если кто не в курсе, «часть народа (этноса), проживающая вне страны своего происхождения»).

Писал же Пушкин, что «мы ленивые и нелюбопытные», – ну то есть, что некоторым даже погуглить недосуг, что к чему.

Так что в обычное время библиотекари, наверное, только посмеялись бы над этим звонком и списали его на очередное весеннее обострение у городских сумасшедших.

Но нынче у нас у всех весеннее обострение. И уже не смешно, что некоторым повсюду мерещатся враги (и снаружи, и внутри России). Поэтому звонок неизвестного настроение библиотекарям, мягко говоря, не улучшил и навел их на безрадостные мысли.

Винни и все-все-все

Выставку «Русские и сето», они в тот день, конечно, открыли.

Но на этом дело не кончилось.

После того, как на сайте «Псковской ленты новостей» появилась публикация про выставку «Русские и сето», какой-то тролль под ником Vinniy, у которого в подзамочном аккаунте «ВКонтакте» 6 подписчиков и всего одна заметка, написал под постом про эту новость на ломаном русском: «Сето не имеет к России ни какого отношения!»

Хотелось бы думать, что это тот же самый человек, который позвонил накануне в библиотеку. Пускай бы он был один такой на всём белом свете. Но нашлись и те, кто ему подлайкнул. Поэтому активистка Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа сето» Елена Вариксоо решила очень вежливо с ними со всеми поспорить и попросила представить доказательства, что «сето не имеет к России никакого отношения».

Доказательств у тролля, конечно же, не нашлось. Тогда Елена опять же очень деликатно (она преподаватель) напомнила:

«На всякий случай (вдруг Вы не в курсе), сето были крещены игуменом Корнилием в 16 веке, что было где-то за 150 лет до Северной войны. Есть официальные записи в документах монастыря. Я по-прежнему в ожидании фактов от Вас».

Вместо фактов посыпались угрозы (орфография автора опять же сохранена):

«То что вы молитесь нашему богу это ещё ничего не значит».

«Московских монахов подселим к Вам с Московского патриархата) Чтоб окончательно Вас крестить»

«Откуда такое желание примкнуть каких-то язычников к провославной церкви? Для чего, чтоб потом пошёл раскол с этой стороны? Или мы должны теперь Эстонию отжать, чтоб Вы не бегали туда-сюда?»

«Развяжите полотенцы, иноверы, изуверцы»

Елена ещё больше удивилась и продолжила просвещать неугомонного тролля:

«Тут, видите ли, в чем вопрос. Территория, на которой проживают сето, от Северной войны до 1991 года находилась в составе одного государства. По 1920 - в составе России, в 1920-1940 - в составе Эстонии, затем в составе СССР (правда, Печорский район в нынешних границах был включён в Псковскую область в 1945 году). Территория коренного проживания сето оказалась в двух государствах в 1991 году. Так сложилось. Моя семья на территории Печорского района (как и многие семьи печорских сето) живёт не одно столетие. Так что никто никуда не бегает. Но мне интересен момент, что Вам не даёт покоя территория Эстонии».

В ответ неизвестный комментатор обвинил людей сето в том, что они чуть ли не засланные казачки:

«Но Вы же понимаете что нарушаете территориальную целостность страны, вставая между двух государств. Не смотря на то что Вы зашли к нам через нашего бога?»

«Вас папа римский поманит конфетой своей))) и пожертвованиями)) и вы побежите обратно туда с нашей историей! Зачем на вас только время тратить!!!»

Не буду вас утомлять цитированием всех благоглупостей этого прекрасного в своём неведении человека (не зря всё-таки Далай-лама сказал, что зло – это крайняя степень невежества).

Дискуссия кончилась тем, что Vinniy пригрозил присоединить к России Эстонию, если сето будут и дальше настаивать на своей национальной идентичности.

Как говорится, в этой истории прекрасно всё. Особенно в объявленный президентом Год культурного наследия народов России.

Тут вам и нетерпимость к нерусским культурам. Типа: «а будете сильно свои культуры выпячивать – мы вас вообще русифицируем».

Тут вам и охота на ведьм (ведьмы, ясно дело, работают в библиотеках – где ж ещё).

Тут вам и воинственная ненависть к миру (во всех значениях слова «мир»).

Сохранить символ человеческой эволюции

А тем временем «даже сейчас в 250 верстах от Петербурга, около Пскова, живёт особая народность «полуверцы», сохранившие не только особый костюм, но и совершенно особый язык…

Каким-то чудом в целом ряде посёлков сохранились свои костюмы, свои обычаи, даже свой говор, очень близкий лифляндскому наречию. В праздники женщины грудь увешивают набором старинных рублей, крестов и брактеатов, а середину груди покрывает огромная выпуклая бляха-фибула».

Это Николай Рерих написал в начале прошлого века, восторгаясь псковским глубинным народцем, который, несмотря ни на что, «дорожит своими особенностями» и донёс до наших дней записанные в своих «домотканных орнаментах» «многоцветные наслоения» и «символ человеческой эволюции».

А и правда, каким же таким чудом сето сберегли свою самобытность? Видимо, благодаря тому самому Корнилию Псково-Печерскому и всем последующим псково-печерским старцам, у которых не было для сето никаких «конфет», кроме силы убеждения и нравственного примера.

Ведь эти доблестные печерские монахи тоже могли бы крестить псковских финно-угров «окончательно» огнём и мечом, чтобы «не бегали туда-сюда», не обнимались с берёзами и не поклонялись камням. Но у игумена Корнилия были другие методы, и поэтому сето запомнили его на века как своего благодетеля.

…А потом, как вы знаете, явился Иван Грозный со своими методами. Среди прочих попал царю под горячую руку и преподобномученик Корнилий.

На него тоже кто-то донёс, что он общается с «недружественными прибалтами».

Ольга Миронович

Теги: #сето
Источник: Псковская Лента Новостей
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