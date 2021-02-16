Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
счет за воду - оплати задолженность без пени
Знак качества фабрики обуви Nordman
История развития, качества и новых технологий
«Деревня Соловьи» - наше качество
Жить и строить нацпроекты помогают
Телефон прямого эфира 56-73-72
Ольга Миронович Публикаций: 10
16.02.2021 14:250 Я несла свою беду по голландскому по льду 29.01.2021 14:1114 Бульдозером по Выбутам? Уж я бы там… уж мы бы там… 10.08.2020 17:1616 Как главная городская библиотека Пскова оказалась у параши 27.07.2020 21:191 Рося и Юсти: о биотехнологиях в юриспруденции 02.07.2020 13:089 Божественное обнуление Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 09.02.2021 17:3011 Отложенная смерть может ждать выздоровевших от коронавируса 14.02.2021 17:500 Пропавшая монахиня из Печор найдена погибшей 10.02.2021 10:4313 Юрий Киргинцев покидает пост руководителя «Псковпассажиравтотранса» 13.02.2021 00:550 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области 12.02.2021 12:460 Мужчина умер на привокзальной площади в Пскове
Блоги / Ольга Миронович

Я несла свою беду по голландскому по льду

16.02.2021 14:25|ПсковКомментариев: 0

В Нидерландах замерзли каналы, и жители этой наполовину расположенной ниже уровня моря или вровень с ним страны тут же нацепили коньки и ринулись изображать больших и малых голландцев, местами проваливаясь под неокрепший лед.

 

В России тоже мороз крепчал - и моя дочь-десятиклассница получила задание написать к 23 февраля для урока ОБЖ (расшифровывается как «основы безопасности жизнедеятельности») реферат про «великих советских конструкторов техники и вооружения».

Казалось бы, в огороде бузина, а в Киеве дядька. Но это только на первый взгляд. Полюбуйтесь, сколько у этих голландцев «фирменной» русской дури:

 

 

Видео со страницы в Instagram: Dumpert

Вообще-то у псковичей с жителями Нидерландов могло бы быть еще больше общего. Хотя бы потому, что и они, и мы живем среди огромного количества разнообразных водоёмов.

Однако, если судить по школьной программе, то это голландцы живут в окружении водоёмов, а россияне - как обычно: в окружении вероятного противника.

Поэтому у нас спасение утопающих - дело рук самих утопающих, а в Нидерландах, как я нечаянно узнала из-за «аномальных» морозов, которые сковали льдом каналы Амстердама, - дело государственной важности.

Хотя по виду и не скажешь:

 

 

Видео со страницы в Instagram: Dumpert

Спрашивается: где таблички «Выход на лед строго запрещен!»?

И почему бездействуют голландские власти? Неужели им так трудно навыпускать постановлений об ограничениях на «период ледостава»?

Где нидерландские спасатели, в конце-то концов? И когда уже тамошнее МЧС начнёт штрафовать граждан за самовольный выход на лёд?

И куда смотрит голландская школа?

 

 

Видео со страницы в Instagram: Dumpert

Вот с этого места можно и поподробнее. Кстати, о нидерландских школах.

Оказывается, там есть такой обязательный предмет - обучение плаванию под руководством опытных тренеров.

Каждый ребенок обязан освоить эту науку и получить диплом государственного образца, иначе его не пустят без родителей в аквапарк, не возьмут в спортивный лагерь с бассейном, а когда вырастет - не примут на работу не только в полицию или, например, в пожарные, но даже в учителя нидерландского языка.

Нидерландских детей учат плавать не на скорость и не ради спортивных побед, а для того, чтобы они при любых обстоятельствах умели держаться на воде и какое-то время - под водой.

В школе каждый голландский ребёнок обязан получить по плаванию хотя бы аттестат категории «А», а лучше - «В» и «С».

Диплом категории «А» (обязательный) получает ребёнок, который научился нырять с бортика бассейна, может с открытыми глазами найти на дне упавший предмет, знает, как удержаться на воде, если занемела нога или устал грести руками, а также способен плавать в лёгкой одежде.

Чтобы сдать экзамен на диплом «С» голландский школьник прыгает в холодный бассейн в зимней куртке, ботинках и с тяжелым рюкзаком за плечами. В таком виде он должен проплыть не меньше тридцати метров, из них 6 метров - под водой, а потом без посторонней помощи выбраться на сушу.

Теперь давайте посмотрим, что там в российской школьной программе по «Основам безопасности жизнедеятельности». Чему у нас учат в школе, учат в школе, учат в школе?

Читаю пояснительную записку к курсу «ОБЖ» в 10 классе:

«В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен знать/понимать:

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания;

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;

- предназначение, структуру и задачи РСЧС;

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны».

Я-то думала, что после пожара в «Зимней вишне» школьники должны знать, например, что в задымленном помещении надо дышать через мокрую ткань и что раздобыть такую «ткань» проще всего, если снять с ноги носок и пописать на него.

А еще мне бы хотелось, чтобы мою дочку в школе научили, что по пожарной тревоге она ни в коем случае не должна бежать к «запасному» или «пожарному» выходу - а только к главному, который никогда не заперт.

Или вот, например. Сегодня она поджидала меня возле «Стекляшки», и вдруг какой-то парень признал в ней интеллектуалку и захотел «подарить» ей книгу. Правда, за небольшое «пожертвование». Моя девочка слишком долго и слишком вежливо отнекивалась.

А тут еще вот такие объявления в интернете:

Но школа их не видит, потому что это не «тик-ток» и не про Навального, а значит, «безопасно» для «жизнедеятельности». «Лучше» пускай дети зубрят «структуру гражданской обороны».

Хорошо, что хоть строевую подготовку на уроках ОБЖ отменили.

Я серьезно. 25 лет назад вместе с доцентом Псковского института повышения квалификации работников образования Фридрихом Семёновичем Шварцапелем я готовила для газеты «Новости Пскова» серию публикаций о том, чем новый предмет «ОБЖ» отличается от «НВП» (начальной военной подготовки).

Мудрейший Фридрих Семенович возглавлял тогда кабинет валеологии ПО ИПКРО, и разрабатывал для школы новые образовательные стандарты.

Проблема заключалась в том, что НВП заменили на ОБЖ, а преподавали этот новомодный тогда предмет всё те же военруки, которые любыми правдами и неправдами стремились сохранить в школе начальную строевую подготовку и сборку автомата Калашникова.

Якобы для того, чтобы молодым людям было тяжело в учении, легко в покраске газонов.

В 1996 году мне казалось, что это ненадолго. И что российская школа, как и голландская, вот-вот начнет учить детей чему-то жизненно важному, а не как меня - в какую сторону ложиться ногами в случае ядерного взрыва.

Но с тех пор родилось и выросло новое поколение, а уроки ОБЖ что-то незаметно, чтобы стали более полезными. Потому что это новое поколение, как и старое, боится прививок и ретроградного Меркурия, а родителям сегодняшних старшеклассников всё так же выдают памятки, как «закреплять с детьми правила пожарной безопасности».

Я читаю эти правила (буквально «не играть со спичками») и гадаю, почему в российской школе нет обязательного экзамена на их знание, за который в начальных классах выдавали бы диплом «А».

Ведь это поважнее ЕГЭ.

…Что же касается реферата про знаменитых конструкторов вооружения, то я убедила Глафиру написать про великого советского иммунолога и вирусолога Льва Зильбера, который конструировал оружие против чумы, клещевого энцефалита и рака.

А то про писателя Вениамина Каверина, автора «Двух капитанов», школьники более или менее знают, а про то, что у него был гениальный брат, выпускник Псковской гимназии и, между прочим, член ассоциаций онкологов Америки, Франции и Бельгии, член английского Королевского медицинского общества, почётный член Нью-Йоркской академии наук, организатор и председатель комитета по вирусологии и иммунологии рака при Международном противораковом союзе, эксперт ВОЗ по иммунологии и вирусологии - никто им на уроках не рассказывает.

Просто потому, что современная российская школа, как и ее уроки ОБЖ, недалеко ушла от советской. А советская про Льва Зильбера предпочитала не вспоминать, ведь в 37-м его чуть не расстреляли как иностранного агента и три раза сажали в тюрьму за выдуманный терроризм.

Там если вникнуть, то можно подумать, что самое небезопасное в нашей стране - это заниматься какой-нибудь прогрессивной общественно полезной деятельностью.

А для всего остального существуют таблички «Выход на лед запрещен!»

Ольга Миронович

Теги: #школа #образование #обж
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Своевременно ли решение об увеличении часов работы общепита до полуночи?
В опросе приняло участие 72 человека
16.02.2021, 15:060 Началась видеотрансляция пресс-конференции о воспитании подростков 16.02.2021, 15:050 Около 208 млн рублей направят на ремонт дороги Сиверст - Поречье в Великолукском районе 16.02.2021, 14:350 Предприятиям все еще нужна господдержка — Денис Мунштуков 16.02.2021, 14:340 350 мероприятий пройдут в Псковской области в память о 6-й роте и бригаде спецназа ГРУ
16.02.2021, 14:250 Я несла свою беду по голландскому по льду 16.02.2021, 14:230 Дирижер Василий Юркевич рассказал об особенном концерте в Пскове 16.02.2021, 14:210 Банк «Открытие»: стартовала регистрация на Югорский лыжный марафон 16.02.2021, 14:190 Владлен Небейголова: Сельское хозяйство - это благородный труд
16.02.2021, 14:150 Завод «ЗЭТО» увеличил номенклатуру производимой продукции до 400 наименований 16.02.2021, 14:111 Об активности молодежи и ремонте в здании-памятнике рассказали Виктору Остренко в Печорах 16.02.2021, 13:500 Дрифт устроили автомобилисты на пруду в Великих Луках 16.02.2021, 13:400 СНГБ приглашает провести вечер в компании близких и с ароматной пиццей
16.02.2021, 13:371 Интерактив: В аптеках нет нужного ингалятора для астматиков 16.02.2021, 13:340 Псковская городская поликлиника опубликовала график работы в праздничные дни 16.02.2021, 13:280 Продолжается розыгрыш iPhone 12 на ярмарке в Пскове 16.02.2021, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» Денисом Мунштуковым
16.02.2021, 13:030 Владлен Небейголова назвал основные запросы молодежи в Псковской области 16.02.2021, 12:560 Утечку устраняют на теплосетях у дома на Коммунальной, 71 в Пскове 16.02.2021, 12:420 Две школы Псковской области закрыты на карантин по ОРВИ 16.02.2021, 12:180 Концерт «Шаг в бессмертие» даст в Пскове ансамбль песни и пляски ВДВ России
16.02.2021, 12:030 Заместителем председателя Псковского областного суда назначен Дмитрий Устинов 16.02.2021, 12:010 Акцию «Ниточка добра» проводят в Гдовском районе 16.02.2021, 11:450 «Эхономика»: Оправдал ли промышленный электрокластер Псковской области надежды бизнеса? 16.02.2021, 11:432 Почти 20 тысяч человек вылечились от коронавируса в Псковской области
16.02.2021, 11:270 Волонтерство решили развивать в великолукском СИЗО 16.02.2021, 11:220 «Гайд-парк»: Владлен Небейголова о возможностях муниципального депутата 16.02.2021, 11:150 Водителя в наркотическом опьянении остановили полицейские в Пушкиногорском районе 16.02.2021, 11:100 Еще два человека скончались из-за коронавируса в Псковской области
16.02.2021, 10:582 Герман Греф отказался от самостоятельных переводов денег друзьям 16.02.2021, 10:461 Великолукские подростки украли из магазина 9 упаковок сыра 16.02.2021, 10:430 Общественная приемка нового детского сада состоялась в Овсище 16.02.2021, 10:372 С московским паром!
16.02.2021, 10:332 Александр Козловский о вызовах года, мощной «пятерке» и волонтерстве 16.02.2021, 10:280 Псковские таможенники нашли спрятанные в покрышку сигареты 16.02.2021, 10:230 Четыре человека пострадали в ДТП под Островом 16.02.2021, 10:230 Новый памятник появится в Усвятах
16.02.2021, 10:130 Спиртные напитки украл пскович из магазина на улице Труда 16.02.2021, 10:050 Фальшивые доллары обнаружили в финучреждении Великих Лук 16.02.2021, 10:000 Псковский губернатор посетил первый показ фильма «Учености плоды» 16.02.2021, 09:490 Теплосети реконструируют на улице Леона Поземского в Пскове
16.02.2021, 09:380 В Центробанке сообщили о серьезном вызове со стороны мошенников 16.02.2021, 09:170 Жилой дом сгорел в локнянской деревне Анциферово 16.02.2021, 09:150 Стоимость биткоина вновь побила исторический рекорд 16.02.2021, 09:080 Российские работодатели урезали компенсационные пакеты
16.02.2021, 09:000 Мужчина пострадал при пожаре в Опочке 16.02.2021, 08:590 Житель Бежаниц попался на мошенничестве с продажей фильтров для воды в Ленобласти 16.02.2021, 08:450 Назван самый читающий район Псковской области 16.02.2021, 08:370 Нинель Салагаева поздравила псковский завод «Титан-Полимер» с днем рождения
16.02.2021, 08:302 При правительстве Японии создадут отдел по одиночеству 16.02.2021, 08:210 Юных псковичей приглашают стать участниками математического квеста 16.02.2021, 08:1214 В России предложили поднять цены на колбасу 16.02.2021, 08:000 В 2020 году женщин увольняли чаще, чем мужчин
16.02.2021, 07:560 Военнослужащие танковой армии вызволили из снежного плена десять автомобилей 16.02.2021, 07:490 Рецептурные препараты предложили распространять по почте 16.02.2021, 07:380 Анализ слюны помог найти зараженных коронавирусом студентов 16.02.2021, 07:270 40-летний мужчина пропал в Пскове
16.02.2021, 07:140 Скончался иконописец и насельник Мирожского монастыря Алипий (Оборотов) 16.02.2021, 07:000 Эксперт разделил людей на 16 типов по реакции на пандемию 15.02.2021, 23:000 В Псковской области заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 4,3 % 15.02.2021, 22:510 Легкоатлетические соревнования «Гдовская весна-2021» проведут в мае
15.02.2021, 22:438 Псковской журналистке Светлане Прокопьевой собрали полмиллиона рублей на выплату штрафа 15.02.2021, 22:3436 Володин: Хамское поведение Навального на суде должно заставить его сторонников задуматься 15.02.2021, 22:302 В Пскове полиция и Росгвардия почтили бессмертный подвиг воинов-интернационалистов 15.02.2021, 22:170 Около 10% читателей ПЛН пользуется услугой сезонного хранения резины
15.02.2021, 22:050 У руководителя великолукского филиала инфекционной больницы подтвержден COVID-19 15.02.2021, 21:473 Губернатор Михаил Ведерников возложил цветы к могиле Александра Пушкина 15.02.2021, 21:245 «Единая Россия» будет добиваться сокращения сроков и стоимости газификации регионов 15.02.2021, 21:100 Заваривший дверь магазина пскович договорился с администрацией супермаркета о возмещении ущерба
15.02.2021, 20:594 Жириновский предложил поставить скульптуру Аленки рядом с памятником самому себе 15.02.2021, 20:388 Житель Стругокрасненского района отработает 200 часов за пойманную электроудочкой рыбу 15.02.2021, 20:270 По поручению губернатора крышу дома в Дедовичах капитально отремонтируют в 2021 году 15.02.2021, 20:103 До фонаря
15.02.2021, 20:060 Кудрин советует регионам при разработке стратегий развития шоковые сценарии 15.02.2021, 19:381 В Великих Луках прошел митинг, посвященный 32-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана 15.02.2021, 19:197 Помощь волонтеров заслуживает большего внимания, чем протестные акции - Александр Козловский 15.02.2021, 19:113 Губернатор проинформировал Дмитрия Медведева о перспективах газификации Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.