Блоги / Ольга Миронович

Я несла свою беду по голландскому по льду

В Нидерландах замерзли каналы, и жители этой наполовину расположенной ниже уровня моря или вровень с ним страны тут же нацепили коньки и ринулись изображать больших и малых голландцев, местами проваливаясь под неокрепший лед.

В России тоже мороз крепчал - и моя дочь-десятиклассница получила задание написать к 23 февраля для урока ОБЖ (расшифровывается как «основы безопасности жизнедеятельности») реферат про «великих советских конструкторов техники и вооружения».

Казалось бы, в огороде бузина, а в Киеве дядька. Но это только на первый взгляд. Полюбуйтесь, сколько у этих голландцев «фирменной» русской дури:

Видео со страницы в Instagram: Dumpert

Вообще-то у псковичей с жителями Нидерландов могло бы быть еще больше общего. Хотя бы потому, что и они, и мы живем среди огромного количества разнообразных водоёмов.

Однако, если судить по школьной программе, то это голландцы живут в окружении водоёмов, а россияне - как обычно: в окружении вероятного противника.

Поэтому у нас спасение утопающих - дело рук самих утопающих, а в Нидерландах, как я нечаянно узнала из-за «аномальных» морозов, которые сковали льдом каналы Амстердама, - дело государственной важности.

Хотя по виду и не скажешь:

Видео со страницы в Instagram: Dumpert

Спрашивается: где таблички «Выход на лед строго запрещен!»?

И почему бездействуют голландские власти? Неужели им так трудно навыпускать постановлений об ограничениях на «период ледостава»?

Где нидерландские спасатели, в конце-то концов? И когда уже тамошнее МЧС начнёт штрафовать граждан за самовольный выход на лёд?

И куда смотрит голландская школа?

Видео со страницы в Instagram: Dumpert

Вот с этого места можно и поподробнее. Кстати, о нидерландских школах.

Оказывается, там есть такой обязательный предмет - обучение плаванию под руководством опытных тренеров.

Каждый ребенок обязан освоить эту науку и получить диплом государственного образца, иначе его не пустят без родителей в аквапарк, не возьмут в спортивный лагерь с бассейном, а когда вырастет - не примут на работу не только в полицию или, например, в пожарные, но даже в учителя нидерландского языка.

Нидерландских детей учат плавать не на скорость и не ради спортивных побед, а для того, чтобы они при любых обстоятельствах умели держаться на воде и какое-то время - под водой.

В школе каждый голландский ребёнок обязан получить по плаванию хотя бы аттестат категории «А», а лучше - «В» и «С».

Диплом категории «А» (обязательный) получает ребёнок, который научился нырять с бортика бассейна, может с открытыми глазами найти на дне упавший предмет, знает, как удержаться на воде, если занемела нога или устал грести руками, а также способен плавать в лёгкой одежде.

Чтобы сдать экзамен на диплом «С» голландский школьник прыгает в холодный бассейн в зимней куртке, ботинках и с тяжелым рюкзаком за плечами. В таком виде он должен проплыть не меньше тридцати метров, из них 6 метров - под водой, а потом без посторонней помощи выбраться на сушу.

Теперь давайте посмотрим, что там в российской школьной программе по «Основам безопасности жизнедеятельности». Чему у нас учат в школе, учат в школе, учат в школе?

Читаю пояснительную записку к курсу «ОБЖ» в 10 классе:

«В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен знать/понимать:

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания;

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;

- предназначение, структуру и задачи РСЧС;

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны».

Я-то думала, что после пожара в «Зимней вишне» школьники должны знать, например, что в задымленном помещении надо дышать через мокрую ткань и что раздобыть такую «ткань» проще всего, если снять с ноги носок и пописать на него.

А еще мне бы хотелось, чтобы мою дочку в школе научили, что по пожарной тревоге она ни в коем случае не должна бежать к «запасному» или «пожарному» выходу - а только к главному, который никогда не заперт.

Или вот, например. Сегодня она поджидала меня возле «Стекляшки», и вдруг какой-то парень признал в ней интеллектуалку и захотел «подарить» ей книгу. Правда, за небольшое «пожертвование». Моя девочка слишком долго и слишком вежливо отнекивалась.

А тут еще вот такие объявления в интернете:

Но школа их не видит, потому что это не «тик-ток» и не про Навального, а значит, «безопасно» для «жизнедеятельности». «Лучше» пускай дети зубрят «структуру гражданской обороны».

Хорошо, что хоть строевую подготовку на уроках ОБЖ отменили.

Я серьезно. 25 лет назад вместе с доцентом Псковского института повышения квалификации работников образования Фридрихом Семёновичем Шварцапелем я готовила для газеты «Новости Пскова» серию публикаций о том, чем новый предмет «ОБЖ» отличается от «НВП» (начальной военной подготовки).

Мудрейший Фридрих Семенович возглавлял тогда кабинет валеологии ПО ИПКРО, и разрабатывал для школы новые образовательные стандарты.

Проблема заключалась в том, что НВП заменили на ОБЖ, а преподавали этот новомодный тогда предмет всё те же военруки, которые любыми правдами и неправдами стремились сохранить в школе начальную строевую подготовку и сборку автомата Калашникова.

Якобы для того, чтобы молодым людям было тяжело в учении, легко в покраске газонов.

В 1996 году мне казалось, что это ненадолго. И что российская школа, как и голландская, вот-вот начнет учить детей чему-то жизненно важному, а не как меня - в какую сторону ложиться ногами в случае ядерного взрыва.

Но с тех пор родилось и выросло новое поколение, а уроки ОБЖ что-то незаметно, чтобы стали более полезными. Потому что это новое поколение, как и старое, боится прививок и ретроградного Меркурия, а родителям сегодняшних старшеклассников всё так же выдают памятки, как «закреплять с детьми правила пожарной безопасности».

Я читаю эти правила (буквально «не играть со спичками») и гадаю, почему в российской школе нет обязательного экзамена на их знание, за который в начальных классах выдавали бы диплом «А».

Ведь это поважнее ЕГЭ.

…Что же касается реферата про знаменитых конструкторов вооружения, то я убедила Глафиру написать про великого советского иммунолога и вирусолога Льва Зильбера, который конструировал оружие против чумы, клещевого энцефалита и рака.

А то про писателя Вениамина Каверина, автора «Двух капитанов», школьники более или менее знают, а про то, что у него был гениальный брат, выпускник Псковской гимназии и, между прочим, член ассоциаций онкологов Америки, Франции и Бельгии, член английского Королевского медицинского общества, почётный член Нью-Йоркской академии наук, организатор и председатель комитета по вирусологии и иммунологии рака при Международном противораковом союзе, эксперт ВОЗ по иммунологии и вирусологии - никто им на уроках не рассказывает.

Просто потому, что современная российская школа, как и ее уроки ОБЖ, недалеко ушла от советской. А советская про Льва Зильбера предпочитала не вспоминать, ведь в 37-м его чуть не расстреляли как иностранного агента и три раза сажали в тюрьму за выдуманный терроризм.

Там если вникнуть, то можно подумать, что самое небезопасное в нашей стране - это заниматься какой-нибудь прогрессивной общественно полезной деятельностью.

А для всего остального существуют таблички «Выход на лед запрещен!»

Ольга Миронович