Блоги / Ольга Миронович

Как я обманом ревакцинировалась

Прививочная кампания, говорите? Сейчас я вам расскажу, как в Пскове самых сознательных граждан выгоняют из пунктов вакцинации.

А на моего папеньку, которому в этом году исполнилось 75, в одном из таких пунктов еще и накричали за то, что он в обход региональных «регламентов» захотел, видите ли, ревакцинироваться спустя полгода после первых двух прививок.

Все как обычно: умрете – вот тогда приходите.

Какая боль, какая боль… Москва – Псковская область: 5/0

Прививки от коронавируса мы с моим отцом сделали еще в феврале – в числе самых продвинутых псковичей.

Я, например, получила первую дозу «Спутника» 25 января. Это тоже было не так-то просто. В то время, как в Москве и даже в Аргентине прививочная кампания («Спутником V») шла полным ходом, в Пскове запись на вакцинацию все почему-то не открывали и не открывали, а когда открыли, то сайт Госуслуг, как всегда, стал нещадно глючить.

Но я тогда все-таки дозвонилась до поликлиники и смогла прорваться на прививку в первых рядах. А следом и своего досточтимого предка сумела поскорее отправить на уколы.

Минуло полгода. Все мои московские друзья из числа самых прошаренных уже прошли ревакцинацию. Даже те, кто прививался весной. Причем во второй раз они выбрали не «Спутник Лайт», а опять полноразмерный «Спутник», потому что, цитирую, «в таком деле, как противостояние смертельно опасной болезни, слово «лайт» как-то не внушает уверенности».

Мне таблеток от жадности – и побольше

Не торопитесь с выводами, что кто-то насмотрелся зомбоящика и на эмоциях рванул чипироваться по второму разу, как в том анекдоте про «мне таблеток от жадности».

Я беру пример с образованных людей на ЗОЖ. Допустим, с нашего земляка Ильи Переседова, который теперь заботится о своем здоровье на профессиональной основе. Или это журналисты-расследователи, которые привыкли в любом деле докапываться до сути и находятся на прямой связи с учеными.

В общем, еще в июле я подумала, что и мне пора заново кольнуться по полной. Только в поликлинику на этот раз идти уж очень не хотелось. Ведь там проще всего подхватить какой-нибудь дельта-штамм, пока твой организм после прививки будет несколько недель вырабатывать новые антитела.

«Вести с полей» о многочасовых очередях в прививочные пункты торговых центров как-то тоже не вдохновляли.

Как вдруг прихожу в «Просторию» поплавать в бассейне – а там торжественно открывают еще один пункт вакцинации. Соответственно, я поплавала – и сразу туда: хочу, мол, ревакцинироваться, колите меня полностью.

А вы точно центр вакцинации?

Женщина в белом халате на входе в прививочную почему-то испугалась: «Нет, нельзя, у нас еще не было никаких приказов о ревакцинации! Звоните в свою поликлинику».

Короче, ушла я несолоно хлебавши и начала не слишком активно выяснять, как там у нас в регионе с ревакцинацией. Первым делом, конечно же, в «Инстаграме» (кто не в курсе, у нас в Псковской области это главное СМИ), но ответа так до сих пор и не получила.

Региональные новостные сайты отрапортовали, что в Псковскую область поступило столько-то тыщ доз «Спутника Лайт», а когда его можно будет попробовать в деле – молчок.

Жду-пожду, а Россия между тем ставит рекорды смертности от коронавируса. И знакомые рассудительные москвичи даже из числа тех, кто переболел ковидом в июне, бегут, сверкая пятками, в прививочные центры.

В общем, после очередного посещения бассейна в «Простории», я пошла в пункт вакцинации и на вопрос «Вы в первый раз?», не моргнув глазом ответила: «В первый».

Ты у меня первый

По ходу дела выяснилось, что этот вопрос сотрудники центра вакцинации задают исключительно для того, чтобы выяснить: первую дозу вакцины человек пришел колоть или вторую. Так что мне и врать-то, считай, не пришлось.

Спрашивается: а как же хваленая «цифровая Россия»? А никак. В отличие от телефонных мошенников, никакой единой базой данных наши медицинские работники не пользуются. На входе в центр вакцинации мне по старинке выдали ворох бланков, которые я, высунув язык, примерно четверть часа заполняла (номер и серия паспорта, кем выдан, номер СНИЛС, номер медицинского полиса…)

И это мне повезло, что у меня с собой была авторучка, а то бы пришлось пользоваться неодноразовой общей (про тех, кто ею пользовался после инфицированного и потом не протер спиртовой салфеткой руки, наверное, скажут: «Заразился ковидом от прививки»)))

Идем дальше. Температура – 36,6, давление – 110 на 70. «Вы когда-нибудь делали от чего-нибудь прививки? Например, от гриппа?» - «Конечно, каждый год».

Короче, я успешно прошла этот квест и получила первую дозу «Гам-КОВИД-Вак» комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, называемой вирусом SARS-CoV-2».

А на следующий день погнала в «Просторию» своего папеньку, строго-настрого наказав ему держать язык за зубами насчет того, что в начале года он уже кололся «Спутником».

Ай-ай-ай, как не стыдно, такой большой, а туда же

Но мой папенька на последнем уровне спалился, зачем-то разоткровенничавшись с девушкой в белом халате, которая должна была задать ему еще несколько контрольных вопросов, прежде чем отправить за ширму.

Девушка, по его словам, тут же порвала все заполненные им с такой тщательностью бумажки, да еще и накричала на старика за то, что он нарушает региональные «регламенты».

Правительство на другой планете живет, родной

После этого я, конечно, уточнила, а как проходит ревакцинация на других планетах. Мои знакомые москвичи заверили меня, что в столице любой желающий ревакцинироваться, в том числе иногородний, может прийти в ближайший пункт вакцинации и, ни от кого не таясь, выбрать себе либо «Спутник Лайт», либо полновесный «Спутник».

…Кстати, когда я в январе колола себе «Спутник» в первый раз, то спросила у медсестер в поликлинике, почему так трудно записаться на прививку: «Вакцин, что ли, не хватает?»

«Вакцин достаточно. Медицинских работников не хватает», - ответили мне.

Теперь я больше склоняюсь к версии кота Матроскина: