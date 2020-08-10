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Блоги / Ольга Миронович

Как главная городская библиотека Пскова оказалась у параши

10.08.2020 17:16|ПсковКомментариев: 2

Близится к завершению благоустройство сквера на Четырех углах в Пскове. Это общественное зеленое пространство на пересечении Рижского проспекта с улицей Максима Горького, примыкающее также к улице Конной.

Когда-то это был сквер 60-летия Октября (вы будете смеяться, но он так до сих пор и называется во всех официальных документах), потом его нарекли сквером Искусств (неофициально), а теперь это еще и гайд-парк - официально выделенное властями место для проведения в Пскове публичных мероприятий. 

Как явствует табличка у входа в сквер, он благоустраивается по проекту приграничного сотрудничества «Эстония-Латвия-Россия», который был затеян для «приспособления городских зеленых территорий и их многофункционального использования в устойчивой городской среде».

Это приспособление выразилось в том, что сквер немного перепланировали. Его центральная часть теперь расширена и выложена брусчаткой, а дорожки вокруг нее  заасфальтированы. Рядом со сквером за живой изгородью благоустроена автостоянка, а сбоку от нее появился общественный туалет в виде неприступного дота с терминалом для оплаты пластиковыми картами.

Власти обещают также посадить в этом сквере более 60 новых деревьев 12 видов, а также  установить 20 скамеек и новые фонари.

Кроме того, посреди него появится инсталляция в форме сердечка «Я люблю Псков»

К октябрю эта территория станет «маленьким зеленым островом для отдыха», уверяет муниципалитет, а газетчики добавляют, что сквер после реконструкции будет не узнать.  

Каким ты был, таким ты и остался

«Жители хотели видеть в сквере несколько зон, многие высказывались за тихий отдых, по их просьбам мы предусмотрели места для отдыха в тени деревьев», - объясняла журналистам председатель городского комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму Кристина Кобызь.

Что и подтвердилось, когда в воскресенье ближе к вечеру я пришла пофотографировать это уже почти благоустроенное общественное пространство.

«В тени деревьев» на газоне в глубине сквера «отдыхали» несколько неряшливо одетых плохо умытых и непричесанных мужчин, свалив свои пожитки (какие-то туго набитые узлы и рваные рюкзаки) в бесформенную кучу на асфальте.

Ничто не мешало их послеполуденному отдыху, а я сейчас выскажу предположение, почему они вдруг оказались главными бенефициарами программы приграничного сотрудничества.

Но сперва попробуем разобраться, какой смысл авторы проекта вложили в благоустройство этого сквера, кроме желания приспособить его для «тихого отдыха».

Ходют тут всякие

Сквер на Четырех углах всегда был «транзитным», и радует хотя бы то, что пересекающие его диагональные пешеходные дорожки проектировщики сохранили. А то ведь могло стать, как в Детском парке, где заасфальтированные пути необязательно совпадают с натоптанными, и пешеходам, которые хотят пройти сквозь него, приходится метаться или чесать по газонам.

Центральная обширная площадка не вызывает вопросов. Проектировщики постарались сделать сквер на Четырех углах более приспособленным для митингов и пикетов - это понятно.

Извилистая дорожка за деревьями вдоль центральной площадки меня тоже не удивила. По этой кривой дорожке, прячась за деревьями, само собой разумеется, будут расхаживать соглядатаи в штатском, чтоб из своего укрытия им было удобно как следует пересчитать и сфотографировать всех смутьянов.

Чей туфля?

А теперь допустим, что вы оказались в сквере на Четырех углах не потому, что вам надо быстрее пройти с автобусной остановки в баню на Конной, и не для того, чтобы публично позащищать свои гражданские права или переписать тех, кто недоволен властью.

Представьте, что вы, действительно, пришли туда отдохнуть и развлечься (я про 20 скамеек и инсталляцию в виде сердца).

Что называется, куда приводят мечты. Сейчас узнаете.

Если встать посредине сквера и оглядеться вокруг, то вы увидите, что единственная заботливо заасфальтированная скатертью дорожка, которая ведет не вовне, расстелена - та-дам! - к обувному магазину (кстати, моему любимому). Каким-то чудесным образом он принял на себя функцию скверообразующего учреждения.

Может, он финансово участвует в приграничном проекте, не знаю. Но получилось красиво: помитинговал, переобулся, отдыхай.

Как по писаному

Ой, а что это там такое торчит из-за «обоев» справа от унитаза. Уж не главная ли городская библиотека?

Точно! Это ж она. С незапамятных времен надежно спрятанная от горожан живым забором из кизильника. А теперь еще и отделенная от сквера «буферной» зоной реконструированной автопарковки, которая разместилась аккурат перед парадным входом в храм знаний.

Только не вздумайте переходить из сквера в библиотеку по проезжей части у главного входа. Там не предусмотрено пешеходного перехода и нет лежачих полицейских. А асфальт тоже свеженький. Поэтому машины мчат по Конной на всех парах одна за другой, а их водители матерятся на этих проклятых книголюбов.

Из-за кустов не видно, но по большим праздникам панорамные окна библиотеки на Конной расписывают гуашью лучшие художники Пскова.

А в теплое время года библиотекари еще вдобавок привыкли устраивать в сквере на Четырех углах всякие свои мероприятия: концерты, выставки, мастер-классы...

Но теперь-то ясно дело, им будет не до того: пандемия, скоростная трасса поперек пути в сквер, потом автостоянка и еще эти кусты - слишком много аргументов против. 

Но есть и плюсы: если кому-то из посетителей сквера приспичит в сортир, он рискует приобщиться к прекрасному, нечаянно обнаружив, что возле параши есть кое-что поинтереснее обувного магазина.

Точнее, за парашей.

Вандализм захлестывает

К счастью, первые отдыхающие, которых я застала в сквере в минувшее воскресенье, были выше этого всего. Поэтому они так и остались в блаженном неведении, что там за полувековой зеленой ширмой, к которой они притулились.

Я только умилилась, насколько безошибочно они считали новое зонирование сквера на Четырех углах. И аккуратно пристроились у «задника» - то есть, в «санитарной» зоне сквера, где находится туалет, автостоянка и… главная городская библиотека.

А не, например, рядом с магазином.

Потому что магазин - это теперь лицо сквера Искусств. А библиотека - … ну вы поняли.

Это все, что вы хотели знать про городские приоритеты.

Только не надо потом вот этого: «Мы такие заботливые в поте лица своего обустроили за много мильонов для вас, наших подданных, новое общественное пространство, а вы там теперь распиваете и фонари бьете вместо того, чтобы культурно проводить досуг».

В сквере на Четырех углах полюбуйтесь на свое окультуривание.

Ольга Миронович

Источник: Псковская Лента Новостей
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