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Блоги / Ольга Миронович

Это грамотно – и точка

23.07.2022 14:14|ПсковКомментариев: 2

В городе Порхове Псковской области живет такой Даниил Григорьев – 18-летний коренной порховИЧ, большой патриот своей малой родины. И вот однажды он увидел в паблике районной газеты слово «Порховщина». Даню это слово мало сказать, что удивило.

 

Фото здесь и далее: Ольга Миронович / открытые источники

Оно показалось ему неблагозвучным и несуразным.

А поскольку Даниил в прошлом году немножко учился в псковской Школе межэтнической журналистики, которую я веду, и писал в своих статьях про всякие сугубо порховские словечки, то он спросил у меня: а это вообще легально обзывать порховскую землю «Порховщиной»?

По мнению Дани, вот, например, слово «Псковщина» – еще куда ни шло, но «ПорховЩИНА» на Данин вкус – уже слишком: «Я понимаю, если бы еще звучало хорошо, ну вот как "Псковщина". А то Порховщина как-то нелепо даже звучит».

Я тоже удивилась, что у Даниила такой тонкий слух, и объяснила ему, что «Псковщина» ничуть не лучше «Порховщины». И что тут проблема в том, что русские раньше использовали суффикс «щин» не так, как украинцы.

Мол, сам-то посуди, Даня: много ли ты знаешь русских слов, не географических названий, с суффиксом «щин», в которых слышится одобрение (штурмовщина, барщина, тарабарщина, любительщина, обломовщина…).

Если б суффикс «щин» в русском языке, как и в украинском, был совсем безобидный, то слово «матерщина» было бы синонимом «материнства». Но это почему-то не так.

Шестьдесят лет назад писателя и журналиста Бориса Тимофеева (Еропкина), который начинал в «Окнах РОСТА» под руководством Маяковского, а потом был автором журнала «Крокодил» и сочинил несколько популярных романсов, вот так же шокировало слово «Новгородщина». Видимо, слова «Новгородчина» он не слыхивал.

В своей книге «Правильно ли мы говорим?» Борис Тимофеев шутил, что если так пойдет, то скоро, вероятно, появятся «Ярославщина», «Московщина» и «Ленинградщина».

Про Ярославщину уже сбылось:

А ведь если верить Борису Тимофееву, «раньше в такой форме говорили только про области Украины, что составляло национальную особенность украинской речи».

Они с писателем Федором Гладковым тогда обсудили это языковое явление и пришли к выводу, что оно произошло «от незнания русского языка».

Однако язык развивается не по писательскому хотению, и поэтому сегодня суффиксом «щин», который присоединяют к названиям российских регионов, уже никого не удивишь (разве только коренного порховича Даню). Как сказала бы Елена Малышева, это норма.

Хотя таких чувствительных к родному языку, как писатель Борис Тимофеев и учащийся Псковского колледжа искусств Даниил Горигорьев, коробит.

Вот почему Даня все-таки решил высказаться по поводу «Порховщины» у себя на странице «ВКонтакте».

Это вызвало в Псковнете небывалый резонанс.

И даже дискуссию маститых псковских филологов. Например, докторант кафедры русской литературы Тартуского университета Александр Егоров провел собственные изыскания и обнаружил, что Дмитрий Лихачёв в 1984 году называл слово «Псковщина» «новым» и что академику оно тоже не понравилось. Лихачев писал:

«Изменить что-либо в Михайловском и Тригорском, да и вообще в пушкинских местах бывшей Псковской губернии (новое слово "Псковщина" к этим местам не идет совсем) нельзя, так же как и во всяком дорогом нашему сердцу памятном предмете».

Однако же выяснилось, что газета «Псковский набат» употребляла слово «Псковщина» еще в 1927 году, что этим словом в те же годы пользовался в эмиграции наш замечательный земляк, душеприказчик Бунина Леонид Зуров.

Коллеги филолога Егорова копнули глубже – и предъявили цитату Карамзина из летописи 1562 года, где тоже есть слово «Псковщина».

Так что мы с Даней и Дмитрием Лихачевым утерлись.

Лихачева, который решительно отвергал «Псковщину», филолог Александр Егоров хотя бы оправдал тем, что «Карамзин, Пушкин и Достоевский это слово не использовали».

А вот Даниилу Григорьеву за то, что ему не нравится слово «Порховщина», досталось. Особенно, от земляков. Ведь «в редакцию посыпались звонки и стали приходить разгневанные читатели, которые были неприятно удивлены» его «высокомерными высказываниями».

Лично я считаю, что Даня ничем не заслужил такой порки. Хотя… Может, и заслужил. Даниил – человек в Порховском районе известный и уже весьма популярный. Так что его, наверное, можно даже поздравить с тем, что его суждения вызывают в местном сообществе такую бурную реакцию.

Сетевых баталий защитникам «Порховщины» оказалось мало. В итоге в районной газете вышла статья под названием «Порховичи и Порховщина» с подзаголовком «онлайн-урок».

В ней прекрасно всё, особенно – концовка в новомодном патриотическом стиле. Пафос у этой публикации буквально такой: Порховщина – это грамотно, и точка)

И «точка», да. Знаю одну российскую сеть ресторанов быстрого питания, которую тоже так назвали, но ее клиенты почему-то никак не хотят усвоить, что отныне еда из этого заведения общепита не тема для дискуссий.

Например, на днях одна любительница фастфуда при мне объясняла подружкам, что у новых биг-маков этой сети и вкус уже не тот, и вместо фирменного соуса обыкновенный майонез, который замучаешься счищать вилкой.

Хотя в словаре на сайте написано, что это «тот самый Бургер» «на булочке с кунжутом».

Кстати, о порховичах и словарях. Если вы поищете в интернете слово «порховчанин», то получите очень много примеров его употребления, в том числе в региональных СМИ Псковской области.

Что уже наверняка зафиксировано в каком-нибудь словаре, как один из допустимых вариантов названия жителей Порхова.

Во всяком случае, когда иногородние обзывают нас, псковичей, псковчанами, мне не всегда удается им доказать, что это ересь. Особенно, если такой москвчанин умеет пользоваться словарями и решительно настроен преподать мне «онлайн-урок».

Так что, уважаемые мои порховичи (я сама из этих), берегите там своего драгоценного Даниила Григорьева. Не только потому, что по всем признакам это ваш будущий глава района, а еще и по той причине, что только благодаря таким, как Даня, Илью Муромца пока еще не начали называть Ильей Муромчанином.

 Ольга Миронович

Теги: #грамотность
Источник: Псковская Лента Новостей
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