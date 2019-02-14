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«Смеховая культура» и власть

Разгромная победа Зеленского, конечно же, это не победа технологии над устаревшими технологиями, эмоций над рассудком, демократии над олигархией. Это победа протеста, крайней точки недовольства, это бегство от разочарования и неопределенности.

Смех и бунт – по сути своей одно и то же в различной форме. И то, и другое разоблачает пороки существующего порядка, и то и другое является способом разрядки на пике негатива, и то и другое – выход из обыденности, рутинных задач и проблем. И смех, и бунт по своей природе – временное явление, «делу время – потехе час» - это не только нравственное поучение, это народное наблюдение фиксирующее природу смеха.

Власть со всеми своими ритуалами, идеологиями и всем своим репрессивным аппаратом – антитеза смеховой культуре, она обороняется от смеха, равно как и от бунта. Она, будучи не в силах уничтожить смеховую культуру, вынуждено ищет формы совместного бытия, такие как карнавалы в средневековой Европе, или шуты при царях, которым все дозволено, потому что дураки же. Но никогда не сливаются.

Смеховая культура в позднем СССР уже доказала, что способна побеждать серьезное государство, но и показала полную неспособность созидания нового общества, роль тех самых комиков, которые годами высмеивали и тонко тролили «совок» в достижении мира в Чечне оказалась нулевой.

Украина показывает невиданное. На бунт нет ни сил, ни воли, ни смысла, ни денег в карманах. Смеховая культура, питающаяся в своем креативе пороками власти, освобождающая смеющегося человека, пусть и на время, от тягот, которые ему устроила власть – теперь сама, в лице своего условного «Чарли Чаплина» на украинский манер, становится Властью. Что ждет Украину? Или «смерть» любимого комика и «95 квартала», или развал государственности, или рождение новой формы существования власти, в которой смеховую культуру удастся сделать по сути самой властью и превратить ее в подобие излучателей «Обитаемого острова» Стругацких.

Для России это такой же наглядный урок и предупреждение, как и майдан 14 года, ни больше, ни меньше.

Роман Романов