Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Итоги 2024 Псковские медиа
Работа на «Горводоканале»
Готовим сами как в ресторане завтрак
«Лёгкая кухня»
Господин Рейтингомер
Отпечаталось В сердце
Что будет с больницей и с нами?
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Ульяна Лаблюк Публикаций: 85
05.02.2025 09:330 Чужая крепость 24.12.2024 14:390 Деньги на ветер 11.12.2024 16:050 В глазах смотрящего 26.11.2024 15:190 Праздновать как положено 19.11.2024 10:400 Уроки пандемии Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 29.01.2025 16:400 Стала известна причина смерти найденного мертвым печорского монаха 04.02.2025 10:062 Экс-замглавы администрации Пскова Александру Грацкому вынесли приговор за взятки 29.01.2025 14:572 Что будет с больницей и с нами? 29.01.2025 16:070 Уголовное дело возбудили в отношении директора ФК «Псков» 29.01.2025 12:290 Интерактив: 101 роза от мошенников
Блоги / Ульяна Лаблюк

Чужая крепость

05.02.2025 09:33|ПсковКомментариев: 0

Не первый год власть имущие ищут управу на людей, которые мешают жить соседям. Вводят и увеличивают штрафы за нарушения закона «О тишине», планируют ужесточить наказание за антисанитарию в квартирах. Тем временем, любители пошуметь по-прежнему ставят интересы ближних ниже своих собственных, а регулярные визиты участкового принимают как данность. Нет эффективных мер воздействия и на тех, кто устраивает в своём жилье свинарник, если только он сам не пожелает навести чистоту. Многие сегодня живут по принципу: «Мой дом - моя крепость», что хочу, то и творю. Винить правоохранителей в бездействии было бы неправильно, зачастую они просто не в силах блюсти порядок, так как не имеют на то законных оснований. Вот если бы им предоставили дополнительные права — совсем другой разговор. В большинстве случаев проблемы можно оперативно решить, просто попав за закрытую дверь.

 

Тишины хотят

На первой в 2025 году сессии депутаты Псковского областного Собрания увеличили штрафы для граждан, нарушающих так называемый закон «О тишине». Нижний предел наказания за шум в неположенное время теперь составляет 3 тысячи рублей вместо одной, верхний – 4 тысячи рублей. Должностным лицам беспокойство соседей обойдётся дороже (от 5 до 10 тысяч), нарушителям из числа юридических лиц придётся заплатить от 10 до 20 тысяч. Максимальные санкции при повторном нарушении - 30 тысяч для юрлиц и 5 тысяч для граждан.

Безусловно, решение это правильное с учётом, что размер штрафов не пересматривался около 10 лет. Но заработает ли закон в должной степени? В предыдущие годы этого не наблюдалось, велика вероятность, что и впредь ничего не изменится.

Полиция ежегодно составляет сотни протоколов в отношении тех, кто нарушает общественный покой с 21:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00 по будням и с 22:00 до 10:00 в выходные дни. Только желающих делать ремонт в обеденные часы, по ночам слушать громкую музыку в квартирах, буянить под окнами и заниматься прочими противоправными деяниями по-прежнему пруд пруди. Если участковый сможет застать очередное веселье, он, вероятно, сообщит его организаторам о том, почему это неправильно, расскажет об увеличении штрафов и даже выпишет протокол. Впоследствии история вполне может повториться, не в этом, так в другом доме.

Народ у нас небогатый, но небольшими деньгами его взять сложно, а уж тем более профилактическими беседами. Есть подозрение, что те, кто шумел, продолжат это делать и впредь. Да и полицейских на всех не напасешься, кадровый голод в правоохранительных органах никто не отменял.

Очень показательной в этом плане стала прошлогодняя история с убийством семьи на улице Никольской в Псковском районе: сын и мать лишились жизни из-за любви к громкой музыке. Соседи жаловались в полицию на шумных жильцов, на место выезжал участковый и проводил профилактическую беседу. Результатов она не принесла, в итоге один из жителей многоэтажки не выдержал пристрастий меломанов и устроил самосуд при помощи отвертки.

Удалось бы предотвратить трагедию, если за нарушение закона «О тишине» был выписан штраф, да еще и в повышенном размере? Возможно, но это не точно.

Предполагается, что ужесточение денежных санкций побудит псковичей более уважительно относиться к соседям. Депутат Алексей Севастьянов, комментируя принятый в январе законопроект, также обратил внимание, что люди часто обращаются к городским властям, губернатору и президенту вместо того, чтобы попробовать разобраться между собой. С одной стороны, все верно: добрососедские отношения нынче редко встречаются даже в рамках одной лестничной клетки, что уж говорить про целый двор. Соседи друг друга не знают, не общаются, соответственно, не думают о тех, кто живёт рядом, и порой пренебрегают их интересами. Конечно же, есть и те, кто выстраивает взаимодействие, благодаря чему удаётся решить самые разные вопросы — от установки детской площадки возле подъезда до выселения нерадивого собственника, который не даёт спокойно жить всем остальным. Но добиться благоустройства гораздо легче, чем избавиться от «помехи» за стеной. Основания для выселения должны быть весьма существенными, а собственникам, затеявшим процесс, предстоят долгие судебные тяжбы, которые могут не увенчаться успехом.

Казалось бы, в спорных ситуациях с соседями действительно проще договориться и найти компромисс. Но что делать, если это действительно невозможно? Более того, начавшиеся с мирных переговоров разбирательства могут закончиться печально. Здравомыслящие люди, естественно, не пойдут вершить самосуд и попробуют решить вопрос по закону. Не получилось найти общий язык с соседом, который каждую ночь сотрясает двор децибелами, - вызовут полицию. Если результат окажется нулевым, обратятся дальше - и это вполне логично. На чью еще помощь уповать людям, как ни на власть имущих?

К примеру, так поступили великолучане, спокойная жизнь которых закончилась после строительства в частном секторе гостевых домов. Горожане не раз предпринимали попытки мирно договориться с постояльцами и хозяином построек, привлекали полицию, которая составляла протоколы по факту нарушения закона «О тишине», обращались во всевозможные инстанции, дошли до суда и выиграли его. Правда, на этом их беды не закончились, так как оказалось, что повлиять на людей, находящихся на частной территории, крайне проблематично. Решение суда есть, факт нарушения есть, а покоя так и нет.

Почему так происходит? Может, дело не только в бездействии определенных структур, но и в отсутствии кардинальных мер в отношении людей, доставляющих существенный дискомфорт всем остальным? К примеру, арест на 10 суток, глядишь, усмирил бы любителей пошуметь в ночи. Посидели в тишине, осознали её преимущества и в следующий раз хорошенько подумали перед тем, как устроить гульбу в спальном районе. Но за такое у нас не сажают. Пальцем погрозить, штраф выписать (который не каждый в итоге оплатит) — это всегда пожалуйста. А за решетку только настоящих преступников, в числе которых порой могут оказаться ранее добропорядочные граждане, в один момент уставшие терпеть неподобающее поведение тех, кто остается безнаказанным.

Напомню: к шумящим жильцам можно войти только с их согласия. Какой толк от увеличения штрафов за шум в неположенное время, если после стука участкового в дверь воцарится гробовая тишина? Как только он уйдёт, веселье возобновится. Не будет же сотрудник еженощно бдеть на пороге, у него есть масса других дел и, в конце концов, свои потребности.

Антисанитария — не основание

То же самое касается людей, устраивающих помойку в своих квартирах: пока они могут «забаррикадироваться», особого смысла в увеличении штрафов за антисанитарию нет. С таким предложение выступил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. А вот вторая его идея, касающаяся возвращения нормы о принудительном изъятии жилья, выглядит более чем перспективно.

В настоящее время проблема ликвидации свалок в жилых помещениях стоит не менее остро, чем вопрос тишины. Собственники и квартиранты порой доводят жилье до совершенно непригодного для жизни состояния со всеми вытекающими. Вытекающими — в прямом смысле.

Последствия содержания кошек в псковской квартире

В Пскове и Великих Луках есть недавние примеры, когда из квартир, в которых содержались кошки, в соседние помещения просачивались моча и прочие неприятные вещи, образующиеся при отсутствии должного ухода за животными. Подобные истории периодически долетают из разных городов: неравнодушные жители подбирают всех и вся, дают им кров, после чего «забывают» о необходимости убирать за подопечными. В результате страдают и четвероногие, для которых подобное заточение может обернуться крайне плачевно, и люди, проживающие поблизости.

Добиться хоть какого-то результата в таких ситуациях непросто. Привлечь за жесткое обращение с животными можно, но очень сложно, мизерные штрафы за антисанитарию по статье КоАП 6.4 (500-1000 рублей) вообще роли не сыграют. Беседы с собственником обычно не помогают, как и обращения в управляющую компанию и прочие инстанции. Зачастую люди годами пытаются приструнить соседей, которые грешат «собирательством», в том числе всякого хлама, являющегося прекрасной средой для размножения насекомых и грызунов, страдают от бесконечной вони и жалобного воя заточённых в животных.

В Великих Луках общественности удалось договориться с собственницей и изъять у нее кошек и собак, которые жили на самой натуральной помойке, организованной в многоквартирном доме. Волонтеры и коммунальщики помогли женщине навести порядок, вывезли часть мусора. Но та снова взялась за старое, вскоре появилась информация о поступлении в квартиру новых животных. Как быстро помещение превратится в свалку, смрад от которой продолжит распространяться по соседним квартирам? Как говорится, долго ли умеючи. Опять начнутся попытки спасти четвероногих и задыхающихся от зловоний жильцов, только на этот раз дело может не увенчаться успехом, если хозяйка решит никого не пускать на порог своей недвижимости.

В этом кроется самая главная проблема - уполномоченные органы не могут попасть в частную собственность, пока их туда не пустит владелец. И именно над этим вопросом сегодня нужно плотно поработать законотворцам, хотя штрафы, конечно, тоже не лишние.

В настоящее время проникнуть в квартиру без ведома собственника можно только по очень веской причине. К примеру, сотрудники МЧС вправе вскрыть дверь для тушения пожара, а полицейские — в целях предотвращения преступления, задержания преступника или спасения человека. Жалобы соседей на стекающую с потолка мочу, ползущих из всех щелей тараканов или громко слушающих музыку жильцов основанием для нарушения неприкосновенности жилища не являются.

В сети наткнулась на любопытный лайфхак от опытных волонтёров, спасающих животных из псевдоприютов. Полиция имеет право незамедлительно вскрыть дверь, если поступит официальное заявление о подозрении на совершение там преступления (например по статье 245 УК РФ) или жалоба на трупный запах, который может свидетельствовать о гибели человека. Последняя схема работает лучше, так как в приоритете не животные, а люди. Однако защитой и тех, и других почему-то пренебрегают, когда отсутствует прямая угроза жизни, как в случае с неадекватными соседями. Последствия при этом могут оказаться самыми непредсказуемыми.

Конечно, основания для вскрытия квартиры должны быть существенными, но в настоящее время их определенно недостаточно. Вовремя переступивший порог полицейский может предотвратить много бед. Стоило бы пересмотреть и виды наказаний. По заслугам наказанный нарушитель впредь задумается, стоит ли донимать соседей пьянками-гулянками. А человек, у которого могут отобрать жильё из-за антисанитарии, в какой-то момент возьмёт в руки веник и прекратит подбирать животных, которых не в силах содержать.

Ульяна Лаблюк

Теги: #штраф #закон #полиция #животные #закон о тишине #антисанитария
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли сделать парковки в центре Пскова платными?
В опросе приняло участие 116 человек
05.02.2025, 10:510 Дом с патио на улице Советской в Пскове перешел в управление «Нового квартала» 05.02.2025, 10:460 «В фокусе»: Владимир Компаниец об умных гаджетах и AI-помощниках 05.02.2025, 10:410 Укравшего лодку великолучанина оштрафовали за применение насилия к полицейскому 05.02.2025, 10:390 Более 68 тысяч пассажиров перевезла псковская «Ласточка» за январь
05.02.2025, 10:250 Выдающихся специалистов наградили в Великих Луках на Свято-Тихоновских педагогических чтениях 05.02.2025, 10:170 Псковская область заняла 20 место по РФ по желающим сменить профессию – исследование 05.02.2025, 10:040 В России пенсионеры получат доиндексированную пенсию до 25 февраля 05.02.2025, 10:000 Работодатели из Пскова рассказали, как оправдываются непунктуальные сотрудники
05.02.2025, 09:510 Минздрав хочет ввести обязательную работу по профилю для бюджетников медвузов 05.02.2025, 09:360 Аномально теплая зима сократила продажи пуховиков в России на четверть — аналитики 05.02.2025, 09:330 Чужая крепость 05.02.2025, 09:310 Продажи новых автомобилей в России выросли на 11% в январе
05.02.2025, 09:160 Женщина погибла при пожаре в дновской деревне Искра 05.02.2025, 09:150 Интерактив: Привет из Чили 05.02.2025, 09:000 Жителя Плюссы осудят за демонстрацию нацистской символики 05.02.2025, 08:400 Россияне увеличили расходы на зарубежные поездки до рекордных значений
05.02.2025, 08:200 ЦБ выявил новые приемы искажения информации о вкладах на сайтах банков 05.02.2025, 08:000 Тарифы на домашний интернет в РФ выросли на 5-15% 05.02.2025, 07:300 Всемирный день Нутеллы отмечают 5 февраля 05.02.2025, 07:000 Сигнал «Внимание всем» услышат псковичи 5 февраля
04.02.2025, 22:000 Назван неожиданный вред грецких орехов и фундука для мозга 04.02.2025, 21:400 Физики смоделировали один из вариантов конца Вселенной 04.02.2025, 21:200 В корпусе упавшего борта AZAL нашли сквозные повреждения 04.02.2025, 21:111 Михаил Ведерников: Псковичи не успели подготовиться к переходу на новые тарифы на электроэнергию
04.02.2025, 21:000 Хранитель некрополя Ганнибалов и Пушкиных в «Михайловском» расскажет псковичам о военных страницах истории этого памятника 04.02.2025, 20:450 Водоснабжение восстанавливают в псковской деревне Писковичи 04.02.2025, 20:400 Порядок действий при утрате оружия напомнили псковичам в Росгвардии 04.02.2025, 20:200 Со спецсчетов иноагентов могут начать списывать средства за обслуживание
04.02.2025, 20:000 Программа «Широкая Масленица» пройдет в Пскове 04.02.2025, 19:400 Курсантка Псковского ФСИН завоевала золото на городских соревнованиях 04.02.2025, 19:200 Россельхознадзор не пропустил 700 кг живого мотыля на территорию Псковской области 04.02.2025, 19:000 «Кузница»: Модернизация образования — строительство, ремонты, оснащение. ВИДЕО
04.02.2025, 18:400 «Знаешь? Научи!»: псковские школьники могут попробовать себя в роли молодых ученых 04.02.2025, 18:390 Псковскую межрайонную больницу объединят с Печорской 04.02.2025, 18:321 Николай Козловский: Всё большее внимание уделяется работе органов местного самоуправления 04.02.2025, 18:220 Движение на Октябрьском проспекте в Пскове ограничат из-за дорожных работ
04.02.2025, 18:200 Жителям Псковской области предлагают принять участие в конкурсе «Родная игрушка» 04.02.2025, 18:150 Великолучанина осудят за жестокое обращение с 11 детьми 04.02.2025, 18:070 «Эхономика»: Николай Загоруй о перспективах развития ресторанно-гостиничного бизнеса на примере проекта «Квартал Мейера». ВИДЕО 04.02.2025, 17:550 Флешмоб по коллективному отжиманию в поддержку онкобольных объединил Псков и Великие Луки
04.02.2025, 17:450 До -14 градусов опустится температура воздуха в Псковской области 5 февраля 04.02.2025, 17:360 Наталья Федорова о своих заместителях, муниципальной реформе и отчете полиции 04.02.2025, 17:340 Псковичи могут присоединиться к написанию открытого диктанта по немецкому языку 04.02.2025, 17:190 Дмитрий Шахов: Коррупция подрывает отношение людей к власти
04.02.2025, 17:150 Работы «Горводоканала» на улице Максима Горького в Пскове хотят завершить к концу весны 04.02.2025, 17:130 Сроки представления в феврале уведомлений об исчисленных суммах налогов назвали псковичам  04.02.2025, 17:030 Строительство моста на Северном обходе Пскова начнут вести в две смены 04.02.2025, 16:560 Александр Борисов: Экспозиция униформы Российской Армии сделана с любовью к истории
04.02.2025, 16:520 Что происходит с процентами по банковским вкладам, рассказал экономист 04.02.2025, 16:410 Николай Загоруй: «Севзапинвест» активно способствовала появлению пешеходного моста через реку Пскову 04.02.2025, 16:340 «Гонки по вертикали»: приговор Грацкому, референдум «Да-да-да-да» и Цой жив. ВИДЕО 04.02.2025, 16:280 Михаил Иванов о взятках: Брали, берут и будут брать
04.02.2025, 16:140 Выпускники из Пскова оценили трудности поиска работы на 6,6 балла – опрос 04.02.2025, 16:100 Изборский музей бесплатно примет часть гостей 5 февраля 04.02.2025, 16:070 Именем партизанки Анастасии Дроздовой могут назвать одну из улиц в Великих Луках 04.02.2025, 15:580 Схема движения транспорта изменилась в районе площади псковского аэропорта
04.02.2025, 15:460 Наталья Федорова: Ликвидацию аварии в Писковичах держу на личном контроле 04.02.2025, 15:390 «Истфакт» о подвиге Матвея Кузьмина показали на круглом столе в Великих Луках 04.02.2025, 15:360 Амбулифт появился в аэропорту Пскова 04.02.2025, 15:340 Готовность новой школы на Завеличье составляет свыше 90% – Андрей Ермаков
04.02.2025, 15:180 10 лет с правом переписки 04.02.2025, 15:100 Андрей Канавщиков представил участникам круглого стола в Великих Луках книгу к 100-летию со дня рождения Александра Матросова 04.02.2025, 15:070 «Дневной дозор»: Почему запретительные меры не работают? 04.02.2025, 15:050 Незаконный ввоз партии оптики пресекли псковские таможенники
04.02.2025, 15:030 Дмитрий Белюков подвел итоги работы великолукского отделения РВИО и рассказал о планах на 2025 год 04.02.2025, 15:000 Александр Братчиков: Приговор Александру Грацкому станет уроком для взяточников 04.02.2025, 14:550 Комитет отрабатывает много жалоб на питание псковских школьников — Андрей Ермаков 04.02.2025, 14:460 В Пскове окончательно перешли на зарядные устройства на Type-C — МегаФон
04.02.2025, 14:420 Иван Цецерский предположил, что Александр Грацкий напишет заявление об отправке на СВО 04.02.2025, 14:391 Александр Козловский: Великие Луки — город-защитник западных рубежей России 04.02.2025, 14:320 Около 25 тысяч псковичей посмотрели фильм «Волшебник Изумрудного города» в январе 04.02.2025, 14:280 В Великих Луках открылся круглый стол, посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы
04.02.2025, 14:190 Андрей Ермаков: Ремонт исторических зданий школ требует особого подхода 04.02.2025, 14:010 Участники круглого стола в Великих Луках возложили цветы к могиле Александра Матросова 04.02.2025, 13:450 Нового замглавы администрации Псковского района представили депутатам 04.02.2025, 13:441 В банный комплекс и ресторан нового пятизвездочного отеля в Пскове сделают отдельные входы
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru