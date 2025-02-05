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Чужая крепость

Не первый год власть имущие ищут управу на людей, которые мешают жить соседям. Вводят и увеличивают штрафы за нарушения закона «О тишине», планируют ужесточить наказание за антисанитарию в квартирах. Тем временем, любители пошуметь по-прежнему ставят интересы ближних ниже своих собственных, а регулярные визиты участкового принимают как данность. Нет эффективных мер воздействия и на тех, кто устраивает в своём жилье свинарник, если только он сам не пожелает навести чистоту. Многие сегодня живут по принципу: «Мой дом - моя крепость», что хочу, то и творю. Винить правоохранителей в бездействии было бы неправильно, зачастую они просто не в силах блюсти порядок, так как не имеют на то законных оснований. Вот если бы им предоставили дополнительные права — совсем другой разговор. В большинстве случаев проблемы можно оперативно решить, просто попав за закрытую дверь.

Тишины хотят

На первой в 2025 году сессии депутаты Псковского областного Собрания увеличили штрафы для граждан, нарушающих так называемый закон «О тишине». Нижний предел наказания за шум в неположенное время теперь составляет 3 тысячи рублей вместо одной, верхний – 4 тысячи рублей. Должностным лицам беспокойство соседей обойдётся дороже (от 5 до 10 тысяч), нарушителям из числа юридических лиц придётся заплатить от 10 до 20 тысяч. Максимальные санкции при повторном нарушении - 30 тысяч для юрлиц и 5 тысяч для граждан.

Безусловно, решение это правильное с учётом, что размер штрафов не пересматривался около 10 лет. Но заработает ли закон в должной степени? В предыдущие годы этого не наблюдалось, велика вероятность, что и впредь ничего не изменится.

Полиция ежегодно составляет сотни протоколов в отношении тех, кто нарушает общественный покой с 21:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00 по будням и с 22:00 до 10:00 в выходные дни. Только желающих делать ремонт в обеденные часы, по ночам слушать громкую музыку в квартирах, буянить под окнами и заниматься прочими противоправными деяниями по-прежнему пруд пруди. Если участковый сможет застать очередное веселье, он, вероятно, сообщит его организаторам о том, почему это неправильно, расскажет об увеличении штрафов и даже выпишет протокол. Впоследствии история вполне может повториться, не в этом, так в другом доме.

Народ у нас небогатый, но небольшими деньгами его взять сложно, а уж тем более профилактическими беседами. Есть подозрение, что те, кто шумел, продолжат это делать и впредь. Да и полицейских на всех не напасешься, кадровый голод в правоохранительных органах никто не отменял.

Очень показательной в этом плане стала прошлогодняя история с убийством семьи на улице Никольской в Псковском районе: сын и мать лишились жизни из-за любви к громкой музыке. Соседи жаловались в полицию на шумных жильцов, на место выезжал участковый и проводил профилактическую беседу. Результатов она не принесла, в итоге один из жителей многоэтажки не выдержал пристрастий меломанов и устроил самосуд при помощи отвертки.

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Удалось бы предотвратить трагедию, если за нарушение закона «О тишине» был выписан штраф, да еще и в повышенном размере? Возможно, но это не точно.

Предполагается, что ужесточение денежных санкций побудит псковичей более уважительно относиться к соседям. Депутат Алексей Севастьянов, комментируя принятый в январе законопроект, также обратил внимание, что люди часто обращаются к городским властям, губернатору и президенту вместо того, чтобы попробовать разобраться между собой. С одной стороны, все верно: добрососедские отношения нынче редко встречаются даже в рамках одной лестничной клетки, что уж говорить про целый двор. Соседи друг друга не знают, не общаются, соответственно, не думают о тех, кто живёт рядом, и порой пренебрегают их интересами. Конечно же, есть и те, кто выстраивает взаимодействие, благодаря чему удаётся решить самые разные вопросы — от установки детской площадки возле подъезда до выселения нерадивого собственника, который не даёт спокойно жить всем остальным. Но добиться благоустройства гораздо легче, чем избавиться от «помехи» за стеной. Основания для выселения должны быть весьма существенными, а собственникам, затеявшим процесс, предстоят долгие судебные тяжбы, которые могут не увенчаться успехом.

Казалось бы, в спорных ситуациях с соседями действительно проще договориться и найти компромисс. Но что делать, если это действительно невозможно? Более того, начавшиеся с мирных переговоров разбирательства могут закончиться печально. Здравомыслящие люди, естественно, не пойдут вершить самосуд и попробуют решить вопрос по закону. Не получилось найти общий язык с соседом, который каждую ночь сотрясает двор децибелами, - вызовут полицию. Если результат окажется нулевым, обратятся дальше - и это вполне логично. На чью еще помощь уповать людям, как ни на власть имущих?

К примеру, так поступили великолучане, спокойная жизнь которых закончилась после строительства в частном секторе гостевых домов. Горожане не раз предпринимали попытки мирно договориться с постояльцами и хозяином построек, привлекали полицию, которая составляла протоколы по факту нарушения закона «О тишине», обращались во всевозможные инстанции, дошли до суда и выиграли его. Правда, на этом их беды не закончились, так как оказалось, что повлиять на людей, находящихся на частной территории, крайне проблематично. Решение суда есть, факт нарушения есть, а покоя так и нет.

Почему так происходит? Может, дело не только в бездействии определенных структур, но и в отсутствии кардинальных мер в отношении людей, доставляющих существенный дискомфорт всем остальным? К примеру, арест на 10 суток, глядишь, усмирил бы любителей пошуметь в ночи. Посидели в тишине, осознали её преимущества и в следующий раз хорошенько подумали перед тем, как устроить гульбу в спальном районе. Но за такое у нас не сажают. Пальцем погрозить, штраф выписать (который не каждый в итоге оплатит) — это всегда пожалуйста. А за решетку только настоящих преступников, в числе которых порой могут оказаться ранее добропорядочные граждане, в один момент уставшие терпеть неподобающее поведение тех, кто остается безнаказанным.

Напомню: к шумящим жильцам можно войти только с их согласия. Какой толк от увеличения штрафов за шум в неположенное время, если после стука участкового в дверь воцарится гробовая тишина? Как только он уйдёт, веселье возобновится. Не будет же сотрудник еженощно бдеть на пороге, у него есть масса других дел и, в конце концов, свои потребности.

Антисанитария — не основание

То же самое касается людей, устраивающих помойку в своих квартирах: пока они могут «забаррикадироваться», особого смысла в увеличении штрафов за антисанитарию нет. С таким предложение выступил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. А вот вторая его идея, касающаяся возвращения нормы о принудительном изъятии жилья, выглядит более чем перспективно.

В настоящее время проблема ликвидации свалок в жилых помещениях стоит не менее остро, чем вопрос тишины. Собственники и квартиранты порой доводят жилье до совершенно непригодного для жизни состояния со всеми вытекающими. Вытекающими — в прямом смысле.

Последствия содержания кошек в псковской квартире

В Пскове и Великих Луках есть недавние примеры, когда из квартир, в которых содержались кошки, в соседние помещения просачивались моча и прочие неприятные вещи, образующиеся при отсутствии должного ухода за животными. Подобные истории периодически долетают из разных городов: неравнодушные жители подбирают всех и вся, дают им кров, после чего «забывают» о необходимости убирать за подопечными. В результате страдают и четвероногие, для которых подобное заточение может обернуться крайне плачевно, и люди, проживающие поблизости.

Добиться хоть какого-то результата в таких ситуациях непросто. Привлечь за жесткое обращение с животными можно, но очень сложно, мизерные штрафы за антисанитарию по статье КоАП 6.4 (500-1000 рублей) вообще роли не сыграют. Беседы с собственником обычно не помогают, как и обращения в управляющую компанию и прочие инстанции. Зачастую люди годами пытаются приструнить соседей, которые грешат «собирательством», в том числе всякого хлама, являющегося прекрасной средой для размножения насекомых и грызунов, страдают от бесконечной вони и жалобного воя заточённых в животных.

В Великих Луках общественности удалось договориться с собственницей и изъять у нее кошек и собак, которые жили на самой натуральной помойке, организованной в многоквартирном доме. Волонтеры и коммунальщики помогли женщине навести порядок, вывезли часть мусора. Но та снова взялась за старое, вскоре появилась информация о поступлении в квартиру новых животных. Как быстро помещение превратится в свалку, смрад от которой продолжит распространяться по соседним квартирам? Как говорится, долго ли умеючи. Опять начнутся попытки спасти четвероногих и задыхающихся от зловоний жильцов, только на этот раз дело может не увенчаться успехом, если хозяйка решит никого не пускать на порог своей недвижимости.

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В этом кроется самая главная проблема - уполномоченные органы не могут попасть в частную собственность, пока их туда не пустит владелец. И именно над этим вопросом сегодня нужно плотно поработать законотворцам, хотя штрафы, конечно, тоже не лишние.

В настоящее время проникнуть в квартиру без ведома собственника можно только по очень веской причине. К примеру, сотрудники МЧС вправе вскрыть дверь для тушения пожара, а полицейские — в целях предотвращения преступления, задержания преступника или спасения человека. Жалобы соседей на стекающую с потолка мочу, ползущих из всех щелей тараканов или громко слушающих музыку жильцов основанием для нарушения неприкосновенности жилища не являются.

В сети наткнулась на любопытный лайфхак от опытных волонтёров, спасающих животных из псевдоприютов. Полиция имеет право незамедлительно вскрыть дверь, если поступит официальное заявление о подозрении на совершение там преступления (например по статье 245 УК РФ) или жалоба на трупный запах, который может свидетельствовать о гибели человека. Последняя схема работает лучше, так как в приоритете не животные, а люди. Однако защитой и тех, и других почему-то пренебрегают, когда отсутствует прямая угроза жизни, как в случае с неадекватными соседями. Последствия при этом могут оказаться самыми непредсказуемыми.

Конечно, основания для вскрытия квартиры должны быть существенными, но в настоящее время их определенно недостаточно. Вовремя переступивший порог полицейский может предотвратить много бед. Стоило бы пересмотреть и виды наказаний. По заслугам наказанный нарушитель впредь задумается, стоит ли донимать соседей пьянками-гулянками. А человек, у которого могут отобрать жильё из-за антисанитарии, в какой-то момент возьмёт в руки веник и прекратит подбирать животных, которых не в силах содержать.

Ульяна Лаблюк