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Фатум или мистика «Провала»: пушкиногорцы строят догадки о причине ДТП с автобусом

Громкое дорожно-транспортное происшествие произошло в Пушкиногорском районе утром 12 февраля. Водитель автобуса с детьми, стараясь избежать столкновения с фурой, съехал в кювет. В итоге пострадали 17 человек, включая детей.

Точная причина ДТП пока не установлена, многие сетуют на ледяной дождь, из-за которого, к слову, в этот день еще один пассажирский автобус съехал с дороги в Великолукском районе. У местных жителей тем временем есть своя версия: автобус с детьми оказался в кювете аккурат в «Провале» - мистическом месте, в котором вот уже который год происходят страшные аварии. Подробнее в этой версии разобралась журналист Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Автобус в крови

«ПАЗ», за рулем которого был водитель 1980 года рождения, утром 12 февраля выехал из Пустошки в Псков, в салоне находились учащиеся 10 класса Пустошкинского центра образования из Пустошкинского района. Дети направлялись на экскурсию в «Поезд Победы», который прибыл в областную столицу накануне.

Около 9.40 на 379-м километре автомобильной дороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь (Р-23) навстречу автобусу ехал грузовик Volvo с полуприцепом. По одной из версий, водитель фуры, мужчина 1975 года рождения, не справился с управлением и совершил касательное столкновение с автобусом. В результате «ПАЗ» ушел в кювет.

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На опубликованных фото видно, что автобус получил сильные технические повреждения, но сильнее всего шокирует, конечно, кровь на дверях транспортного средства. Не трудно догадаться, что принадлежать она с большой долей вероятности может юным пассажирам.

Врач, исцели себя сам

Трудно представить, что переживали школьники и взрослые, оказавшись в крови в помятом автобусе в кювете. Тем не менее помощь прибыла не сразу. Машина скорой, которая выехала на вызов, угодила в ДТП на 367-м километре трассы Р-23 в Островском районе около 11:03.

Автомобиль скорой помощи перевернулся в кювете, внутри находились водитель и фельдшер, оба они получили травмы.

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На этом череда утренних аварий не прекратилась. Фура, которая совершила касательное столкновение с автобусом, остановилась на обочине в нескольких метрах. Через некоторое время, не справившись с управлением, в нее въехал водитель автомобиля Renault. К счастью, тут обошлось без пострадавших.

В результате аварии с автобусом травмы получили взрослые и 13 детей. Девять школьников отвезли в Детскую областную клиническую больницу, трое подростков в тяжёлом состоянии направили в реанимацию.

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Мистический «Провал»

Местные жители сразу вспомнили, что место аварии давно имеет дурную славу. «Там, где все бьются», - говорят пушкиногорцы, объясняя, где случилось ДТП с автобусом. Коренные жители называют этот участок трассы «Провалом».

«"Провал" окружен мистическими слухами. Название свое получил, видимо, из-за того, что там дорога внезапно резко уходит вниз, как будто проваливаясь под землю, начинается затяжной спуск. Когда оно появилось, никто не вспомнит, но в советское время было уже точно. С детства помню слухи, что место нехорошее и проклятое. Поговаривают, что в лесу вдоль дороги там заросшее кладбище, то ли немецкое, то ли еще какое-то, потревоженное "черными" копателями. Репутацию "нехорошего" места поддерживают регулярно случающиеся там ДТП. Местные стараются там не лихачить и не обгонять, несмотря на ощущение хорошей видимости», - рассказала ПЛН уроженка Пушкинских Гор.

«Я даже не сомневался, когда услышал про ДТП, где именно оно произошло. Все, кому звонил в Пушкинских Горах, говорили: в том самом месте, где обычно все бьются», - поделился еще один местный житель.

Анализ ДТП, которые освещались на ПЛН в течение последних лет, показал, что участок трассы с 376 по 385 километр, действительно, отличается повышенной аварийностью. Стоит отметить обилие фатальных случаев.

Например, в 2023 году 9 мая на 384-м километре трассы Р-23 столкнулись автомобили ВАЗ и Škoda, пострадали два человека. 11 ноября на 377-м километре дороги произошло лобовое столкновение автомобилей Hyundai и Volkswagen, в результате погибли три человека.

В 2022 году 22 ноября на 376-м километре дороги в ДТП попали псковичка на Renault и житель Германии на Mercedes. В итоге женщина попала в реанимацию, ее пятилетняя пассажирка получила ушибы. В 2018 году 17 октября на 376-м километре дороги водитель Renault врезалась в гужевую повозку, водителю повозки потребовалась госпитализация.

В 2017 году 31 мая на 385-м километре трассы микроавтобус Volkswagen, следующий из Санкт-Петербурга в Минск, совершил наезд на железобетонный блок. В результате пострадали четыре человека, один мужчина погиб. 1 ноября на 383-м километре трассы случилось лобовое столкновение автомобилей Volkswagen и Renault, один из водителей погиб на месте.

В июле 2016 года на 378-м километре дороги столкнулись автомобиль Volkswagen и мотоцикл, мотоциклист погиб. В этом же месяце на 379-м километре трассы водитель машины Lada уходил от столкновения с другим автомобилем и сбил дорожного рабочего, который отделался небольшими травмами.

В январе 2015 года два крупных ДТП произошли за сутки на 384 и 385-м километрах трассы Р-23. В результате двух ДТП два человека погибли, один пострадал. 20 июня этого года на 379-м километре дороги участниками ДТП стали водители автомобиля Ford и грузовика DAF, пострадали три человека.

В 2013 году в июле на 377-м километре трассы водитель автомобиля Daewoo Nexia съехал в кювет и врезался в дерево, мужчина погиб на месте. Четверо пассажиров попали в больницу, один из них впоследствии скончался от полученных травм.

В феврале 2011 года на 376-м километре трассы столкнулись две грузовые машины, пострадал один из водителей. В мае этого года 382-м километре дороги столкнулись фура и автобус. Оба водителя и восемь пассажиров автобуса получили легкие травмы. А 1 октября 2009 года на 385-м километре дороги водитель автомобиля Renault заснула за рулем и съехала в кювет, машина опрокинулась, женщину госпитализировали.

Погода, водители или мистика: кто виноват?

Стоит отметить, что в 2014 году ГИБДД по Псковской области включила 382-й километр трассы Р-23 в перечень мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на территории региона по итогам года. Вместе с этим участком в перечень вошли свыше сотни других мест по всей области.

Обсуждая мистические теории, не будем забывать и о том, что за сутки до ДТП с автобусом со школьниками по Псковской области распространялась рассылка МЧС о том, что утром и днем 12 февраля в регионе прогнозируют ледяной дождь и гололед. Однако по текущим данным территориального подразделения Росавтодора, столкновение произошло не из-за него. Ледяной дождь начался после ДТП. Версию со скользкой дорогой в регионе тем не менее проверят, а вот версии с проклятием «провала», вероятно, так и суждено передаваться из уст в уста жителями Пушкиногорья.

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Захоронения времен Великой Отечественной войны в Псковской области встречаются повсеместно. Во многих деревнях и, пожалуй, во всех городах есть благоустроенные памятники с именами погибших, поисковые отряды ежегодно поднимают из земли останки неопознанных бойцов Красной Армии. Кроме того, в регионе есть благоустроенные немецкие военные кладбища, например, на открытом в 2007 году кладбище в Себеже покоятся около 14 тысяч немецких бойцов. И сколько еще неопознанных военных покоятся на Псковской земле, можно только догадываться.

Неизвестное немецкое захоронение есть, например, и в деревне Алоль Пустошкинского района, оно располагалось прямо напротив входа в местную школу в нескольких метрах от трассы Р-23. Здание давно снесли, сегодня это кладбище уже совсем заросло кустарником, никаких опознавательных знаков там нет, и только местные жители знают, что в этом месте покоятся люди. И таких мест наверняка множество, поэтому слухи о немецком захоронении в «Провале» вполне могут оказаться правдой.

Правда ли, что место с 376 по 385 километр трассы Р-23 в Пушкиногорском районе проклято? Вопрос остается открытым. В любом случае, водителям и пешеходам не помешает быть на этом участке особо внимательными, ведь ДТП здесь, судя по всему, и правда не редкость.

Ксения Иванова