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АвтоМир / Автоблоги

КОВИДный год. Что изменилось на рынке послепродажного обслуживания автомобилей?

13.05.2021 12:38|ПсковКомментариев: 0

В роли автоблогера выступает совладелец автосервисов FIT SERVICE в Пскове Артем Бовт. Обо всем важном в мире автомобилей он высказывает свое мнение раз в две недели по четвергам в разделе «ПЛН Автомир». Тема сегодняшней публикации - ситуация на рынке послепродажного обслуживания автомобилей.

 

КОВИДный год. Что изменилось на рынке послепродажного обслуживания автомобилей?

В апреле состоялась презентация аналитического отчета международной сети автосервисов FIT SERVICE и международного эксперта автомобильного рынка Александра Груздева по итогам I квартала 2021 года. Решил с вами поделиться ее отдельными частями, которые, на мой взгляд, будут интересны автовладельцам Пскова.

FIT SERVICE остается самой крупной сетью автосервисов на территории СНГ. На момент аналитического отчета сеть FIT SERVICE работает 12 лет и насчитывает 252 автосервиса в 130 городах. В Пскове автосервисы FIT SERVICE открыты на улице Чудской, 7 и улице Труда, 79б, работают с 2018 года.

Так как ранее, с 2006 по 2017 годы, я отработал в дилерских центрах, то знакомые меня часто спрашивают, когда выгоднее покупать новый автомобиль и когда закончится ситуация на рынке, которой недовольны многие покупатели. Речь о том, что в связи с дефицитом наличия новых автомобилей дилеры стали активно (добровольно-принудительно) предлагать к покупке новые автомобили не только без каких-либо привычных скидок, но и с массой нежеланного клиентом дополнительного оборудования.

Мой прогноз, что ситуация стабилизируется во второй половине этого года. Когда восстановятся складские запасы автомобилей и рынок вернется на прежние правила игры. Новых автомобилей на складах снова станет в избытке, будут снова гонки “кто больше продаст”, и это логично приведет к возврату массовых выгодных скидок и активной конкуренции за клиента.

Выдержка из отчета: В 2020 году продажи новых автомобилей упали лишь на период 3 месяцев, затем очень быстро восстановились и даже превосходили результаты 2019 года на протяжении 5 месяцев. Динамика последних 4 месяцев, начиная с декабря, показывает результаты хуже в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Количество клиентов, которые обратились в FIT SERVICE в 2020 году увеличилось на 13% относительно 2019 года. Это позитивно сказывается на развитии качества услуг. К примеру, при проверке автомобиля в FIT SERVICE специалисту выдается лист “болячек” конкретной модели автомобиля на определенном пробеге. Эти данные как раз и формируются на основе сотен тысяч визитов автовладельцев в FIT SERVICE. Отмечу, что актуальность таких данных выше любых других общемировых и, тем более, по схеме “в интернете написано”, так как они собраны с автомобилей в большей части эксплуатируемых на территории России, включая псковских автовладельцев.

Если вы планируете в ближайшее время экономить на ремонте автомобиля, то знайте, что вы не одиноки в своих намерениях. По сравнению с прошлым годом выросло число автовладельцев, которые планируют сократить свои расходы на автомобиль. На графике далее видно наиболее популярные операции экономии.

Исторически считалось, что самый высокий уровень сервиса у официальных дилеров. В 2021 году произошли важные, на мой взгляд, перемены. Независимые сетевые автосервисы, одним из которых и является FIT SERVICE, заняли лидирующую позицию на рынке по индексу NPS. Пусть разница и невелика, но видна динамика и, надеюсь, она сохранится в пользу нашего формата автосервиса.

И эта отличная новость про довольных клиентов работой независимых сетевых автосервисов не последняя. Цифры показывают, что в России самый высокий индекс NPS в сравнении с такими странами, как Германия, Китай и США. Своим знакомым я уже не раз утверждал, что считаю наши автосервисы FIT SERVICE ничем не хуже, а даже, возможно, и лучше наших коллег в Прибалтике, которые многие псковские автовладельцы исторически оценивали, как образцовые. С открытием границ я ожидаю обратного потока - роста заказов в наших автосервисах FIT SERVICE в Пскове от автовладельцев из Прибалтики. Некоторые из них уже были у нас и оставили позитивные отзывы.

В заключение статистика по каналам обращения клиентов в КОВИДный период. Не буду дублировать цифры текстом - они представлены ниже - обратите внимание, насколько выросли обращения через онлайн-каналы. Такие как мессенджеры и онлайн-запись в автосервис. Я своими глазами изнутри вижу, какой титанический объем работы проделывает команда специалистов в головной компании FIT SERVICE по настройке современных онлайн сервисов. Имея опыт работы и у официальных дилеров разных марок, и в формате одиночного независимого автосервиса, могу заверить, что таких технологий и онлайн-сервисов я не встречал ни у одной автомобильной компании. Именно современных онлайн сервисов для клиентов по части автосервиса. Не удивлюсь, если узнаю, что нет лучших аналогов и в мире.

 
Артем Бовт

ООО «Джем-Авто», ИНН 6027151696

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Теги: #автосервис #обслуживание автомашины #FIT SERVICE
Источник: Псковская Лента Новостей
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