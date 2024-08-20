←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Автоблоги 20.08.2024 16:581 Нормально же ездили, кому мешало? 25.08.2024 10:390 Островок наткновения 20.08.2024 16:581 Нормально же ездили, кому мешало? 31.07.2024 16:232 «Как максимально насолить водителям». 10 вредных советов дорожникам 19.07.2024 13:294 «Выход горбатого». Пять вопросов о «лежачих полицейских» на дамбе 29.06.2024 11:443 Зачем на Юбилейной нужны «лежачие полицейские»?
 
 
 
 
 
АвтоМир / Автоблоги

Островок наткновения

25.08.2024 10:39|ПсковКомментариев: 0

В соцсетях возникла дискуссия на тему островка безопасности на площади Ленина в Пскове. Поводом для обсуждения стал очередной наезд очередного автомобиля на приподнятую часть. 17 августа в 22.21 у дома 3 по площади Ленина водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - бордюрный камень. Пострадавших нет, автомобиль получил серьезные технические повреждения.

 

С момента постройки в 2021 году попытки взять штурмом высокий бордюр предпринимались неоднократно. Официальной статистики на этот счет нет, но даже по самым грубым подсчетам, это как минимум третий случай только за лето. 29 июля об островок повредился «Хендай», а 6 июня на эвакуаторе уехал «Шевроле Круз». Это случаи только за лето. На самом деле счет идет на десяток.

Это только известные случаи, попавшие на фото. По данным ГИБДД, это единственное подобное происшествие с начала года. Другие ДТП с островком безопасности полиция у дома 2 и дома 3 по площади Ленина не оформляла. Были только столкновения, а наезды на препятствия нет. 

Фото: телеграм-канал «Псков. За рулём».

Комментаторы в соцсетях разделились на два лагеря - «украшатели» и «знакоборцы».

Сторонники первого предлагают каламбур - обезопасить «островок безопасности». Что-то там установить для лучшей видимости – дорожные знаки или разметку. Пример есть перед глазами на улице Кузнецкой у перекрестка с улицей Аллейной. Интересно, что в январе 2022 года он был объявлен «экспериментальным», но пока единственный в Пскове. Ждём следующий на Яна Фабрициуса.

В стартовый набор юного установщика островка безопасности могут входить бордюр со светоотражающими полосками, дорожный знак 4.2.1 «Объезд препятствия справа» на широкой стойке (со светоотражающими полосками) и имитация газона. Комплектации могут быть самыми разными, на любой вкус и кошелек. Думаю, что при желании и наличии лишних денег в бюджете можно заказать светоотражающие полоски в виде снетка, а газон с искусственной травой заменить на ковёр.

Во втором лагере считают все предлагаемые дорожные украшения излишествами. Его адепты решительно выступают против вмешательства в «естественный отбор». Мол, нечего выдумывать, грамотному человеку все и так понятно. Советуют не отвлекаться за рулем, а старательнее  выпучивать глаза внимательнее смотреть на дорогу. Пространства для поворота достаточно и никакие дополнительные средства видимости не нужны.

Госавтоинспекция Пскова внесла свои предложения на этот счет. Нанести на бордюр островка вертикальную дорожную разметку и установить дорожный знак «Объезд препятствия справа». Эту идею обсуждали на заседании комиссии по безопасности дорожного движения 22 августа. Глава Пскова Борис Елкин сомневается, что вертикальная разметка поможет, а от использования дорожных знаков на площади Ленина власти хотят уйти – они портят вид на Кремль. Возможный вариант – использование специальных светоотражающих накладок на бордюр, но их может повредить уборочная техника. Возможные решения обсудят на следующем заседании комиссии.

Несильно верю в эффективность предложенных мер. Что бы там не установили в качестве ограждения, оно непременно будет сбито. Не важно, что – поликомпозитный островок из переработанного полиэтилена, барьерное ограждение или воткнутые в асфальт куски ржавой арматуры. Снесут. Всё снесут, как пить дать. Несколько больше шансов уцелеть - у бетонных блоков. Но это центр города.

Аналогичный островок на Кузнецкой уже терял дорожные знаки после наезда. И это в условиях движения по прямой. А здесь еще люди поворачивают. А помните оранжевые пластиковые столбики на перекрестке Карла Маркса и Некрасова? Сколько их там осталось? Вот-вот.

Наезд на что-то у дороги это одна из любимых местных автозабав. Зимой кто-то доблестно пересчитал перила на Кузнецком мосту. Этого кого-то не остановил и высокий парапет. Сбитые опоры освещения уже трудно считать, причем в некоторые бьются регулярно (Горького у областной больницы и Инженерная на подходах к Труда). А уж в такой истории как наезд на бордюр задним правым колесом при выезде с прилегающей территории направо вообще бывал едва ли не каждый второй. Опасный поребрик можно узнать по внешним признакам. Выглядит как матерый уголовник-рецидивист после нескольких десятков ножевых драк испещренный множественными шрамами и ржавыми следами защиты двигателя. Бордюр на площадьленинском островке весь исчиркан, но еще держится молодцом.

Смотрите также
17.06.2024 15:590 Водитель, сбивший опору освещения на улице Юбилейной в Пскове, был пьян

Если красить все опасные места в черно-белое, никаких красок и дорожных знаков не напасёшься. На площади Ленина можно воспользоваться толковым предложениям из соцсетей – обозначить разметкой траекторию поворота со стороны Ольгинского моста на Запсковье. Будет небольшое подспорье для неуверенных. Одно время были изогнутые пунктирные линии для движения с Запсковья на Ольгинский мост, но потом про них забыли. А многие из второго ряда при повороте направо смещаются ближе к тротуару, что не менее опасно, чем островковый бордюр (примерно по такой же схеме перевернулась «Шкода» на Поземского).

Есть еще один универсальный вариант, как сделать островок приметнее. Можно поставить как можно ближе к краю вазон с цветами. Только выбрать горшок покрупнее и цветы поярче. Надо только придумать чем заменять его зимой и в период промозглых осенних вечеров. Барсика не предлагаю, дорога не место для развлечений. Простор для фантазии открыт.

В последнее время стало очень много разных вопросов относительно организации движения на площади Ленина. Из того что обсуждалось этим летом комиссией и рабочей группой по БДД и не только:

Первое: Раскраска островка безопасности;

Второе: Запрет разворота при движении с Ольгинского моста (выполнено);

Третье: Фотовидеофиксация нарушений движения из неправильной полосы (средний ряд налево от Ольгинского моста) и «зеркальное» контрпредложение – разрешить движение из среднего ряда не только направо, но и налево;

Четвертое: Идея запрета разворота на площади Ленина при движении с Запсковья в разрыве разметки ровно напротив улицы Карла Маркса;

Визуализация: Максим Пушкин

Пятое: Жалобы на разметку полос при движении с Советского/ Троицкого моста. Два ряда с моста сливаются в один. А после соединения левее прирастает новый ряд с направлением на Октябрьскую площадь.

Шестое: идея организации остановки туристических автобусов возле Рыбницкой башни (отклонено).

Все это словно намекает на потребность в пересмотре организации схемы движения на площади Ленина. Вопросов слишком много, а универсальное лекарство у нас одно: круговое движение.

Денис Бахтин

Теги: #псков #водители
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Одобряете ли вы запрет разворота на площади Ленина при движении с Ольгинского моста?
В опросе приняло участие 998 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
25.08.2024, 10:390 Островок наткновения 23.08.2024, 21:010 Мужчина госпитализирован в результате ДТП в Новосокольническом районе 23.08.2024, 17:000 Движение затруднено на Четырех углах в Пскове из-за неработающего светофора 23.08.2024, 15:500 Фотофакт: Опасный люк на Ленинградском шоссе в Пскове не ремонтируют около месяца
23.08.2024, 15:410 Фура и «Урал» столкнулись на трассе «Псков», в больнице шофер и пассажирка 23.08.2024, 15:120 На участке трассы Петербург – Псков в Ленобласти введут реверсивное движение на два месяца 23.08.2024, 15:070 Две центральные улицы в Опочке отремонтировали по нацпроекту 23.08.2024, 13:470 Фотофакт: Высокий столб для «светофора-подростка» ставят в центре Пскова
23.08.2024, 11:525 Автомобиль BMW провалился под асфальт на улице Максима Горького в Пскове 23.08.2024, 11:460 В Пскове на площади Ленина запретили разворот при движении с Ольгинского моста 23.08.2024, 10:560 Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с туристическим автобусом в Усвятском районе 23.08.2024, 09:300 В Пскове упразднен пешеходный переход на улице Рокоссовского
23.08.2024, 09:240 Семь человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Псковской области 23.08.2024, 07:400 Дорога от Порхова до границы Дновского района завалена деревьями 22.08.2024, 17:070 Появились фото с места смертельного ДТП в Дедовичском районе 22.08.2024, 16:430 Дедовичанка за рулем Chevrolet Lanos съехала в кювет и погибла
22.08.2024, 16:190 В Пскове могут расторгнуть муниципальный контракт с подрядной организацией, которая должна наносить дорожную разметку 22.08.2024, 15:265 Новый перекресток с круговым движением может появиться в Пскове в 2025 году 22.08.2024, 15:230 Парковку в центре Пскова ограничат в связи с проведением ярмарки 22.08.2024, 15:160 Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем на Крестовском шоссе в Пскове
22.08.2024, 14:570 Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Труда и Белинского в Пскове 22.08.2024, 11:521 «Псковпассажиравтотрансу» отказали в установке «лежачих полицейских» на улице Леона Поземского 22.08.2024, 10:111 Автомобили столкнулись и слетели в кювет на трассе Р-23 в Ленобласти 22.08.2024, 09:300 Водители фур стали жаловаться на автоматический весовой контроль
21.08.2024, 18:040 Одностороннее движение возобновили по улице Школьной в Пскове 21.08.2024, 13:330 Виновника ДТП суд в Дедовичах обязал заплатить миллион рублей за нанесённый ущерб 21.08.2024, 10:580 Автомобиль оказался на крыше на улице Леона Поземского в Пскове после столкновения 21.08.2024, 10:250 Пассажирка пострадала при столкновении двух машин в Пскове на улице 128-й Стрелковой Дивизии
21.08.2024, 09:301 Автомеханики жалуются на увеличение числа поддельных запчастей - исследование 20.08.2024, 19:010 Стали известны подробности бокового столкновения двух Renault в Пскове на Октябрьском проспекте 20.08.2024, 16:581 Нормально же ездили, кому мешало? 20.08.2024, 15:560 Велосипедист скончался в результате ДТП в Порховском районе
20.08.2024, 15:520 В Великих Луках вводятся ограничения на движение и парковку транспорта в День города 20.08.2024, 13:090 Автомобиль коммунальной службы в Пскове врезался в трассу отопления и уехал с места ДТП 20.08.2024, 11:200 В Пскове пешеход через сутки после наезда автомобиля пришел в травмпункт с переломом 20.08.2024, 09:590 В Бежаницах мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем
19.08.2024, 21:200 На участке трассы Р-23 вблизи Павловска 20 августа ограничат скорость движения 19.08.2024, 20:501 В Гдове нетрезвый водитель мопеда врезался в припаркованный автомобиль 19.08.2024, 18:330 ООО «Транссигнал» выиграло торги на установку нового светофора в Пскове 19.08.2024, 18:110 Нетрезвую женщину за рулем Lada Kalina остановили в усвятской деревне Узкое 
19.08.2024, 16:250 Отец и дочь погибли в ДТП при обгоне машины на трассе в Плюсском районе 19.08.2024, 16:110 Пскович не захотел прощаться с кроссовером и погасил долг в 200 тысяч рублей  19.08.2024, 14:230 Один человек пострадал при столкновении автомобиля с лосем на трассе Петербург — Псков 19.08.2024, 11:371 Псковская область заняла 64 место в рейтинге российских регионов по числу ДТП
19.08.2024, 11:100 Пьяная женщина устроила ДТП в Печорском районе, пострадали двое 19.08.2024, 10:230 Автомобиль Volkswagen горел на Рижском проспекте в Пскове 18.08.2024, 17:070 Водитель «Лады» наехал на «островок безопасности» на площади Ленина в Пскове 18.08.2024, 14:240 Раскрыты главные проблемы с ремонтом авто из России и Китая
17.08.2024, 14:000 Печать на 3D-принтере позволит сэкономить на автозапчастях, отметил эксперт 16.08.2024, 16:101 Полив дорог и стрижку газонов проводят сотрудники «СитиИнвестГрупп» в Пскове 16.08.2024, 15:480 Из-за дорожных работ сильно затруднено движение по трассе Р-23 в Островском и Пушкиногорском районах 16.08.2024, 15:451 В Пскове выбирают подрядчика для ремонта проезда к монастырю и двух тротуаров
16.08.2024, 14:320 Великолучанин в очередной раз сел за руль нетрезвым и попался полицейским 16.08.2024, 12:440 В Опочке после ДТП перевернулась автомашина с пьяным водителем 16.08.2024, 08:000 Топ-10 популярных легковушек среди россиян назвали в «Автостате» 15.08.2024, 18:430 Закончился ремонт участка дороги в деревне Исса Пушкиногорского района
15.08.2024, 16:480 Светофор не работает на Рижском проспекте на выезде из Пскова 15.08.2024, 15:220 Пассажир автомобиля Daewoo Nexia пострадал в результате ДТП в Опочке 15.08.2024, 13:370 14-летний водитель пострадал при опрокидывании питбайка в Печорах 15.08.2024, 12:180 Бастрыкин поручил провести проверку по факту наезда электросамокатчика на пенсионерку в Великих Луках
14.08.2024, 22:580 Тюнингованный Toyota Mark II оказался на зеленой зоне в Пскове после столкновения с синим фургоном на Чудской 14.08.2024, 21:400 Системы безопасности для отечественных автомобилей в РФ импортозаместят лишь наполовину  14.08.2024, 11:510 Светофор на перекрестке двух проспектов в Великих Луках отключат 15 августа 14.08.2024, 10:480 Водитель перевернувшегося на Четырех углах в Пскове автомобиля Chery получила гематомы и ссадины
14.08.2024, 09:450 В Великих Луках самокатчик сбил женщину и уехал 14.08.2024, 08:401 Аннулировать регистрацию за езду на шумном авто предложили в Госдуме 13.08.2024, 21:400 Движение на участке трассы Р-23 в Ленобласти ограничат 14 августа для ликвидации размывов  13.08.2024, 21:200 Водитель автомобиля Jetour попался на нетрезвом вождении в Островском районе
13.08.2024, 20:271 Три женщины-водителя госпитализированы в результате ДТП на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове 13.08.2024, 19:561 Автомобиль перевернулся в результате ДТП на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове 13.08.2024, 18:570 Toyota и Lada столкнулись на улице Чудской в Пскове  13.08.2024, 13:101 Опубликовано расписание автобусов маршрута «Псков – Санкт-Петербург»
13.08.2024, 10:500 В Пскове водитель Ford Focus сбил пешехода на «зебре» 13.08.2024, 08:391 Лимита выплат по ОСАГО стало чаще не хватать на ремонт авто 12.08.2024, 23:450 В Гдовском районе погиб пешеход 12.08.2024, 20:120 Монтаж балок пролетного строения завершили на мосту через реку Уда в Бежаницком муниципальном округе
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.