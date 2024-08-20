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Островок наткновения

В соцсетях возникла дискуссия на тему островка безопасности на площади Ленина в Пскове. Поводом для обсуждения стал очередной наезд очередного автомобиля на приподнятую часть. 17 августа в 22.21 у дома 3 по площади Ленина водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - бордюрный камень. Пострадавших нет, автомобиль получил серьезные технические повреждения.

С момента постройки в 2021 году попытки взять штурмом высокий бордюр предпринимались неоднократно. Официальной статистики на этот счет нет, но даже по самым грубым подсчетам, это как минимум третий случай только за лето. 29 июля об островок повредился «Хендай», а 6 июня на эвакуаторе уехал «Шевроле Круз». Это случаи только за лето. На самом деле счет идет на десяток.

Это только известные случаи, попавшие на фото. По данным ГИБДД, это единственное подобное происшествие с начала года. Другие ДТП с островком безопасности полиция у дома 2 и дома 3 по площади Ленина не оформляла. Были только столкновения, а наезды на препятствия нет.

Фото: телеграм-канал «Псков. За рулём».

Комментаторы в соцсетях разделились на два лагеря - «украшатели» и «знакоборцы».

Сторонники первого предлагают каламбур - обезопасить «островок безопасности». Что-то там установить для лучшей видимости – дорожные знаки или разметку. Пример есть перед глазами на улице Кузнецкой у перекрестка с улицей Аллейной. Интересно, что в январе 2022 года он был объявлен «экспериментальным», но пока единственный в Пскове. Ждём следующий на Яна Фабрициуса.

В стартовый набор юного установщика островка безопасности могут входить бордюр со светоотражающими полосками, дорожный знак 4.2.1 «Объезд препятствия справа» на широкой стойке (со светоотражающими полосками) и имитация газона. Комплектации могут быть самыми разными, на любой вкус и кошелек. Думаю, что при желании и наличии лишних денег в бюджете можно заказать светоотражающие полоски в виде снетка, а газон с искусственной травой заменить на ковёр.

Во втором лагере считают все предлагаемые дорожные украшения излишествами. Его адепты решительно выступают против вмешательства в «естественный отбор». Мол, нечего выдумывать, грамотному человеку все и так понятно. Советуют не отвлекаться за рулем, а старательнее выпучивать глаза внимательнее смотреть на дорогу. Пространства для поворота достаточно и никакие дополнительные средства видимости не нужны.

Госавтоинспекция Пскова внесла свои предложения на этот счет. Нанести на бордюр островка вертикальную дорожную разметку и установить дорожный знак «Объезд препятствия справа». Эту идею обсуждали на заседании комиссии по безопасности дорожного движения 22 августа. Глава Пскова Борис Елкин сомневается, что вертикальная разметка поможет, а от использования дорожных знаков на площади Ленина власти хотят уйти – они портят вид на Кремль. Возможный вариант – использование специальных светоотражающих накладок на бордюр, но их может повредить уборочная техника. Возможные решения обсудят на следующем заседании комиссии.

Несильно верю в эффективность предложенных мер. Что бы там не установили в качестве ограждения, оно непременно будет сбито. Не важно, что – поликомпозитный островок из переработанного полиэтилена, барьерное ограждение или воткнутые в асфальт куски ржавой арматуры. Снесут. Всё снесут, как пить дать. Несколько больше шансов уцелеть - у бетонных блоков. Но это центр города.

Аналогичный островок на Кузнецкой уже терял дорожные знаки после наезда. И это в условиях движения по прямой. А здесь еще люди поворачивают. А помните оранжевые пластиковые столбики на перекрестке Карла Маркса и Некрасова? Сколько их там осталось? Вот-вот.

Наезд на что-то у дороги это одна из любимых местных автозабав. Зимой кто-то доблестно пересчитал перила на Кузнецком мосту. Этого кого-то не остановил и высокий парапет. Сбитые опоры освещения уже трудно считать, причем в некоторые бьются регулярно (Горького у областной больницы и Инженерная на подходах к Труда). А уж в такой истории как наезд на бордюр задним правым колесом при выезде с прилегающей территории направо вообще бывал едва ли не каждый второй. Опасный поребрик можно узнать по внешним признакам. Выглядит как матерый уголовник-рецидивист после нескольких десятков ножевых драк испещренный множественными шрамами и ржавыми следами защиты двигателя. Бордюр на площадьленинском островке весь исчиркан, но еще держится молодцом.

Если красить все опасные места в черно-белое, никаких красок и дорожных знаков не напасёшься. На площади Ленина можно воспользоваться толковым предложениям из соцсетей – обозначить разметкой траекторию поворота со стороны Ольгинского моста на Запсковье. Будет небольшое подспорье для неуверенных. Одно время были изогнутые пунктирные линии для движения с Запсковья на Ольгинский мост, но потом про них забыли. А многие из второго ряда при повороте направо смещаются ближе к тротуару, что не менее опасно, чем островковый бордюр (примерно по такой же схеме перевернулась «Шкода» на Поземского).

Есть еще один универсальный вариант, как сделать островок приметнее. Можно поставить как можно ближе к краю вазон с цветами. Только выбрать горшок покрупнее и цветы поярче. Надо только придумать чем заменять его зимой и в период промозглых осенних вечеров. Барсика не предлагаю, дорога не место для развлечений. Простор для фантазии открыт.

В последнее время стало очень много разных вопросов относительно организации движения на площади Ленина. Из того что обсуждалось этим летом комиссией и рабочей группой по БДД и не только:

Первое: Раскраска островка безопасности;

Второе: Запрет разворота при движении с Ольгинского моста (выполнено);

Третье: Фотовидеофиксация нарушений движения из неправильной полосы (средний ряд налево от Ольгинского моста) и «зеркальное» контрпредложение – разрешить движение из среднего ряда не только направо, но и налево;

Четвертое: Идея запрета разворота на площади Ленина при движении с Запсковья в разрыве разметки ровно напротив улицы Карла Маркса;

Визуализация: Максим Пушкин

Пятое: Жалобы на разметку полос при движении с Советского/ Троицкого моста. Два ряда с моста сливаются в один. А после соединения левее прирастает новый ряд с направлением на Октябрьскую площадь.

Шестое: идея организации остановки туристических автобусов возле Рыбницкой башни (отклонено).

Все это словно намекает на потребность в пересмотре организации схемы движения на площади Ленина. Вопросов слишком много, а универсальное лекарство у нас одно: круговое движение.

Денис Бахтин