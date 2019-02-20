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Экономика

В Общественной палате Псковской области создана рабочая группа по контролю за строительством «Титан-Полимера»

01.03.2019 15:18|ПсковКомментариев: 21

В Общественной палате Псковской области создана рабочая группа по контролю за ходом строительства завода «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны «Моглино». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Общественной палате области. 

В связи с объявлением намерения ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» открыть в ОЭЗ «Моглино» крупный промышленный комплекс по переработке полимеров, Общественная палата Псковской области намерена взять на общественный контроль данный проект, особо уделив внимание его экологической составляющей.

26 февраля совет Общественной палаты принял решение о создании рабочей группы по общественному контролю за ходом строительства завода «Титан-Полимер» на территории ОЭЗ «Моглино».

28 февраля состоялось первое заседание рабочей группы Общественной палаты Псковской области. На заседании было принято решение организовать общественной мониторинг за ходом строительства завода. Определены цели и задачи мониторинга, которые будут реализованы в соответствии с планом работы рабочей группы.

Главной задачей рабочей группы Общественной палаты Псковской области станет объективное освещение хода проектирования и строительства завода, контроль выполнения экологических нормативов

Общественный контроль будет осуществляться до момента окончания строительства завода и ввода его в эксплуатацию. О ходе и итогах общественного контроля рабочая группа будет информировать общественность через сайт Общественной палаты Псковской области.

В целях оказания помощи рабочей группе в осуществлении общественного контроля решено привлечь к ее работе экспертов из числа экологов, химиков и других специалистов- представителей экологических и общественных организаций, Псковского государственного университета.

Напомним, предприятие ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» зарегистрировано 14 февраля 2018 года с целью реализации проекта импортозамещающего производства полиэтилентерефталата и переработки полимеров.

Основу производственных мощностей ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» составят технологические установки по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ-гранул), переработке полимеров для получения продукции из них (БОПЭТ-пленок). При выпуске продукции планируется использовать непрерывные и периодические схемы производства, что позволит до 2022 года постепенно довести объемы производства ПЭТФ-гранул до 210 тыс. тонн в год, а производство БОПЭТ-пленок – до 70 тыс. тонн в год.

Общий объем инвестиций составляет порядка 13 млрд рублей. Количество новых рабочих мест составит около 500, а с учетом смежных производств - до 2 тысяч рабочих мест.

В перспективе планируется, совместно с Псковским государственным университетом и Российской академией наук, создать в «Моглино» научно-технический центр для подготовки собственных кадров и дальнейшего развития комплекса.

Ожидается, что завод «Титан - Полимер» будет представлять интерес для предприятий из смежных отраслей. По мнению специалистов, это создаст платформу для развития малого и среднего бизнеса в регионе. 

Теги: #Общественная палата Псковской области #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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