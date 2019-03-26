Экономика

Логистика Псковской области хорошо вписывается в программу завода «Титан-Полимер»

Логистика Псковской области хорошо вписывается в программу завода «Титан-Полимер». Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, об этом в рамках парламентского часа перед сессией Псковского областного Собрания сообщил гендиректор ООО «Псковский завод Титан-Полимер» Герман Петрушко, отвечая на вопрос депутата от «Яблока» Льва Шлосберга, почему в вопросе открытия производства выбор пал на Псковскую область.

«Нас зовут в очень многие регионы - Ленобласть, Москва (Ступино), Татарстан. В том числе было приглашение посетить Псковскую область еще от прошлой администрации. Мы приехали и были приятно удивлены, степень готовности площадки «Моглино» была высокая. Очень хорошее к нам было отношение (со стороны власти - ред.) тогда, и сейчас оно тоже хорошее, и я не лукавлю абсолютно», - сообщил Герман Петрушко.

Главным аргументом, который сподвиг «Титан-Полимер» прийти в Псковскую области, по его словам, стали чисто логистические мотивы и другие показатели. «Потому что есть такой момент, когда мы практически 50 процентов продукции сможем вывозить за рубеж. И в этом смысле логистика Псковской области хорошо вписывается в нашу программу. Близость питерских портов - 300 км, откуда будет приходить сырье», - пояснил директор псковского завода.

Кроме того, Лев Шлосберг поинтересовался, когда предполагается окупить проект строительства завода. Герман Петрушко назвал срок 8-9 лет.