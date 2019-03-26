Экономика

Перекладка участков коллектора по приему стоков из ОЭЗ «Моглино» начнется в 2020 году

Перекладка участков коллектора по приему стоков из ОЭЗ «Моглино» с целью увеличения его мощности начнется в 2020 году. Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, об этом в рамках парламентского часа перед сессией Псковского областного Собрания сообщила вице-губернатор Нинель Салагаева. Напомним, парламентский час посвящен вопросу о строительстве производственных мощностей ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» на территории ОЭЗ «Моглино».

Депутат Ульяна Михайлова попросила дать разъяснения по поводу возможных вариантов решения проблемы с недостаточной мощностью коллектора, в который поступают стоки с особой экономической зоны. Эту проблему накануне обозначил на сессии Псковской городской Думы директор МП Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

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Нинель Салагаева пояснила, что уже существует проект по перекладке этого коллектора, разработанный еще в 2014 году, он прошел экспертизу. «Будут уточняться сметные нормативы, и в этом году мы получим уточненный проект. В следующем году начнется перекладка части коллектора с целью увеличения мощности», - сообщила вице-губернатор.

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов призвал руководство завода «Титан-Полимер» и руководство ОЭЗ «Моглино» подумать о получении у «Горводоканала» условий техприсоединения к данному коллектору. «Водоканал выдаст вам условия, которые надо выполнить. Вы же не запустите завод, пока не будет ясно, как вы будете сбрасывать стоки», - заметил он.