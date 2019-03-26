Перекладка участков коллектора по приему стоков из ОЭЗ «Моглино» начнется в 2020 году

Перекладка участков коллектора по приему стоков из ОЭЗ «Моглино» с целью увеличения его мощности начнется в 2020 году. Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, об этом в рамках парламентского часа перед сессией Псковского областного Собрания сообщила вице-губернатор Нинель Салагаева. Напомним, парламентский час посвящен вопросу о строительстве производственных мощностей ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» на территории ОЭЗ «Моглино».
Депутат Ульяна Михайлова попросила дать разъяснения по поводу возможных вариантов решения проблемы с недостаточной мощностью коллектора, в который поступают стоки с особой экономической зоны. Эту проблему накануне обозначил на сессии Псковской городской Думы директор МП Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.
Нинель Салагаева пояснила, что уже существует проект по перекладке этого коллектора, разработанный еще в 2014 году, он прошел экспертизу. «Будут уточняться сметные нормативы, и в этом году мы получим уточненный проект. В следующем году начнется перекладка части коллектора с целью увеличения мощности», - сообщила вице-губернатор.
Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов призвал руководство завода «Титан-Полимер» и руководство ОЭЗ «Моглино» подумать о получении у «Горводоканала» условий техприсоединения к данному коллектору. «Водоканал выдаст вам условия, которые надо выполнить. Вы же не запустите завод, пока не будет ясно, как вы будете сбрасывать стоки», - заметил он.