Экономика

«Титан-Полимер» на профсоюзной конференции по охране труда и экологической безопасности: Мы готовы к диалогу

Актуальные вопросы улучшения условий и охраны труда и экологическую безопасность производственных объектов обсудили сегодня, 26 апреля, в Пскове на одноименной конференции, организованной областным советом профессиональных союзов.

Участники конференции ознакомились с информацией об итогах и направлениях работы в сфере охраны труда региональной госинспекции труда, Псковского облсовпрофа, Фонда социального страхования, областного Центра занятости населения и территориального управления Роспотребнадзора.

В мероприятии также принял участие заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Алексей Ермаков, который детально рассказал о проекте по строительству предприятия по производству БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул в Псковском районе, а также ответил на множество вопросов, поступивших от жителей города и представителей профсоюзной организации.

Председатель Псковского областного Совета профсоюзов Ульяна Михайлова обратила внимание докладчика на ряд неоднозначных, по ее мнению, аспектов обсуждаемого проекта и постаралась объяснить, что именно вызывает тревогу у жителей региона.

В частности, она поинтересовалась, почему инвестор заявляет о 500 рабочих местах, если речь идет о современном высокотехнологичном, а значит, во многом автоматическом производстве. Лидера Псковского облсовпрофа указала также на дефицит профессиональной рабочей силы, что может обернуться переманиванием квалифицированных кадров с других уже действующих производств. «Это предприятия, которые уже платят налоги. Поэтому для нас важно, чтобы вы не переманивали от них работников», - добавила Ульяна Михайлова.

«Мы уже неоднократно повторяли, что для работы на предприятии нам понадобится около 500 человек - рабочих, специалистов, инженеров, менеджеров. С полным перечнем вакансий вы можете познакомиться у нас в офисе на Ленина, 17. Туда же принести или прислать свое резюме. Поймите, не только мы создаем рабочие места у себя. Мы даем фронт работ псковским предпринимателям. Например, нам выгоднее печатать продукцию в Санкт-Петербурге, но мы приняли решение работать здесь, поэтому даем заработать псковичам и сотрудничаем с псковскими типографиями», - отметил Алексей Ермаков.

Он напомнил, что 18 марта в Пскове открылся информационный центр «Титан-Полимер». За эти дни офис в офис компании поступило более сотни резюме. Приходят как те, кто находится в поисках работы, так и представители организаций, которые хотят сотрудничать.

По его словам, благодаря новому крупному производству предприятия не только обеспечат трудовую занятость, но и увеличат выручку, будут платить больше налогов в местную казну - а это и детские сады, и новые скверы, и ухоженные улицы.

Алексей Ермаков подчеркнул, что приоритет при найме сотрудников на будущий завод будет отдан в первую очередь жителям Пскова и близлежащих сел - Тямши, Моглино, Неелово. «Нам совершенно невыгодно везти людей из других регионов и уже тем более из Омска. Мне кажется, это очевидно, странно, что такой вопрос вообще возник. Мы привезли двух технологов - но это распространенная практика: строить и пускать предприятие должны опытные специалисты», - пояснил он.

Алексей Ермаков также сообщил, что в ГК «Титан» уделяет ключевое внимание охране труда, в чем недавно смогла убедиться псковская делегация, побывавшая на омском предприятии «Полиом».

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«У нас трудится и молодежь, и пенсионеры. Причем существует ветеранская организация, в которой сегодня состоит более 1000 человек. Ежегодно более 20 работников получают высшее образование за счет средств предприятий, а дополнительное и обязательное обучение проходят сотни человек. Мы создаем специальные условия труда для людей с ограниченными возможностями здоровья. У нас в ГК «Титан» выработана целая программа подготовки кадров, которая стартует со школы, продолжается в средних и высших профессиональных учреждениях, благодаря чему мы можем принимать у себя выпускников и делать из них высококлассных спецов уже на заводе. Мы тесно сотрудничаем с профильными вузами, колледжами, имеем подшефные школы, опыт создания специализаций на базе учебных заведений, которые готовят ребят сразу под наши рабочие места. Эту работу мы надеемся продолжить и у вас», - заверил Алексей Ермаков.

Ульяна Михайлова в свою очередь обратила внимание на тот факт, что территория, которая рассматривается под строительство завода «Титан-Полимер» в особую экономическую зону «Моглино» не включена и не является ее собственностью. Вызывает опасение и возможное пересечение санитарных зон птицефабрики «Назия» в Тямше и второй очереди завода «Титан-Полимер». «Для нас важно сохранить это развивающееся предприятие, как работающего налогоплательщика с почти 1000 рабочих мест. А если учесть семьи этих работников, то, получается, что от птицефабрики зависят около 4000 человек», - пояснила Ульяна Михайлова.

Говоря о территориях для строительства завода, он сообщил, что этот вопрос еще обсуждается, и инвестор пока рассматривает несколько вариантов. Что касается возможного пересечения санитарных зон, то тут специалист заверил, что такие нюансы обязательно будут учтены.

«Сейчас идет сбор предпроектных данных для формирования проектной документации. Если государственные органы скажут, что при существующих вводных строительство завода невозможно из-за каких-то рисков, то строительства не будет. Муниципалитет просто не выделит нам земельный участок без согласования со всеми контролирующими структурами. Давайте все-таки опираться на заключения компетентных органов, а не на домыслы о возможностях или невозможностях размещения производства», - призвал он.

Алексей Ермаков заверил, что проект по строительству завода «Титан-Полимер» будет рассматриваться максимально открыто, будут опубликованы результаты региональных и федеральных экспертиз, а ключевые параметры обязательно будут выноситься на обсуждение общественных советов.

Кроме того, представители компании «Титан-Полимер» договорились встретиться с руководством птицефабрики «Назия» для обсуждения возникшего недопонимания между сторонами. «Мы сегодня говорим на разных языках. Я слышу вашу озабоченность, заинтересован в том, чтобы выслушать и предложить определенные решения. Мы заинтересованы в диалоге и даже возможном сотрудничестве», - сказал Алексей Ермаков.

Отвечая на вопросы участников конференции, Алексей Ермаков отметил, что в ГК «Титан» также существует первичное профсоюзное звено и достаточно успешно работает. «Опыт в этом направлении у нас есть, и этот опыт положительный», - добавил он.

Председатель Псковского областного Совета профсоюзов Ульяна Михайлова поблагодарила представителя «Титан-Полимер» за готовность идти на конструктивный диалог и за мужество, с которым он всегда приходит на обсуждение волнующих псковичей вопросов по проекту завода.