Экономика

Игорь Савицкий: Ситуация в российской экономике в ближайшее время будет непростой

Ситуация в экономике страны в ближайшее время будет не простой. Рубль обвалился где-то на 20%, и в ближайшие два-три месяца его будет сложно выровнять. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий.

«Мы видим, что сейчас наш бюджет имеет резкую социальную направленность. Понятно, что будет некий вброс больших финансовых средств на наципроекты. Чтобы были какие-то поступления от нефтяных доходов, нужно менять курс рубля», - заявил Игорь Савицкий.

Бизнесмен рассказал, что примерно 40-50% комплектующих бизнес закупает за рубежом, 80% из них китайские. «Будет некое подорожание, но не жесткое. Мы перейдем в другой ценовой сегмент и скатимся в дешевые китайские закупки. На качественные у нас не будет денег», - заявил Игорь Савицкий.

Спикер также заявил, что для поддержания стабильности очень важно не повышать ипотечные ставки. «В меня вселяло оптимизм понижение ипотечной ставки, она была уже около 8%. Сейчас неизвестно, смогут ли банки держать такие ставки. Если их начнут пересматривать, то начнется серьезный кризис. Все зависит от того, как себя поведут наши финансовые институты. Нельзя повышать ипотеку», - заявил он.

Игорь Савицкий высказал мнение, что кризис переживут не все бизнесмены. «Это испытание для предпринимателей, тут есть конечно и фактор удачи. Например, если у бизнесмена валютные контракты, что теперь делать?», - рассказал он, ответив, что, по его прогнозам, курс евро в итоге остановится на отметке 76-78 рублей.