Экономика

Премьер-министр положительно оценил развитие промышленного кластера в Псковской области

Промышленный кластер в Псковской области продолжает успешно развиваться. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 18 февраля, на рабочем совещании в ОЭЗ «Моглино» сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Кластер очень удачно расположен по отношению к границам с ЕС и ЕВРАЗС. Правительство оказывает ОЭЗ "Моглино" существенную поддержку. На сумму около 2,5 млрд рублей профинансировано создание инфраструктуры псковской особой экономической зоны. Это возможная точка роста и способ создать новые производства, открыть новые рабочие места», - отметил он.

В рамках рабочего совещания глава правительства выразил пожелание услышать мнение бизнеса, который пользуется мерами господдержки в регионе, чтобы узнать, как они ее оценивают.

«Губернатор очень много делает, бизнес горит желанием инвестировать, работать, создавать новые рабочие места. Все непросто, регион входит в список со сложной социально-экономической ситуацией, плюс свой отпечаток наложила пандемия, но в то же время есть заметные успехи в сельском хозяйстве», - добавил Михаил Мишустин.

Он напомнил, что до 2024 года Псковская область получит 5 млрд рублей. В том числе за этот счет будет мобилизованы усилия на создание промышленного кластера.

Добавим, что в совещании принимают участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, прокурор региона Иван Грибов, руководитель ОЭЗ «Моглино» Антон Яковлев, а также резиденты особой экономической зоны: основатель группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский (представляет инвестпроект по строительству псковского завода «Титан-Полимер»), генеральный директор завода «Нор-Маали» Веса Тукиайнен, руководитель «Синтез-технолоджи» Екатерина Наговицина, совладелец ПАО «Сибирский гостинец» Емин Хыдыров , гендиректор компании ООО «Веллеранд Аутоматив Рус» Максим Зайцев.

Кроме того на встрече присутствует потенциальный инвестор – генеральный директор группы компаний «Фокс» Игорь Рунец.