Экономика

Доходы бюджета Пскова в 2020 году выросли на 12%

Доходы бюджета Пскова выросли на 12% в 2020 году по сравнению с 2019-м, а расходы - на 10%. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Братчиков, выступая с отчетом о деятельности администрации Пскова в прошлом году на сессии гордумы 28 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фактически в бюджет города Пскова в 2020 году поступило 5,98 млрд рублей. Расходы в отчетном периоде составили 5,97 млрд руб. «Годовые плановые назначения по доходам исполнены на 91,8%, по расходам – на 89,6%», - отметил Александр Братчиков и добавил, что бюджет исполнен с профицитом 11 млн руб.

Безвозмездные поступления из других бюджетов составили 4,1 млрд рублей. Удельный вес безвозмездных поступлений в объеме доходов бюджета города составил 68,5%. «По сравнению с 2019 годом объем поступивших межбюджетных трансфертов вырос на 455,1 млн рублей, или на 12,5%. Налоговые доходы бюджета города в 2020 году составили 1,7 млрд рублей, или 28,% в объеме доходов бюджета города. Неналоговые доходы составили 150 млн рублей, или 2,5%», - продолжил Александр Братчиков.

По его словам, основными собственными доходными источниками бюджета города по-прежнему являются налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и земельный налог. «Они обеспечили 85% всех поступлений собственных доходов», - уточнил он.

Общий объем доходов бюджета Пскова в 2020 году увеличился по сравнению с 2017 годом на 2 млрд 145 млн руб., или на 55,9%, рассказал сити-менеджер. «В 2020 году формирование и исполнение бюджета города Пскова осуществлялось на основе 13 муниципальных программ. В общем объеме расходов бюджета расходы на реализацию муниципальных программ составили 93%, или 5,5 млрд рублей», - уточнил он

Проверкой КСП не установлены факты нецелевого расходования бюджетных средств, добавил Александр Братчиков.