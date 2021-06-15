Экономика

Региональный парламент утвердил отчет об исполнении бюджета за 2020 год

Депутаты Псковского областного Собрания утвердили отчет об исполнении областного бюджета за 2020 год. Об этом с заключительной 59-й сессии регионального парламента шестого созыва, которая проходит 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вице-губернатор, председатель областного комитета по финансам Татьяна Баринова сообщила, что областной бюджет за 2020 год исполнен по доходам в сумме 43 млрд 539 млн 112 тысяч рублей, по расходам - в сумме 46 млрд 673 млн 908 тысяч рублей с дефицитом в размере 3 млрд 134 млн 796 тысяч рублей. «Это 15,1%», - уточнила она, говоря о дефиците бюджета.

Доходная часть областного бюджета Псковской области за 2020 год исполнена на 94,3%. «У нас всегда происходит значительный рост по доходам, - отметила Татьяна Баринова. - У нас ежегодно растут акцизы на нефтепродукты. В целом, доходы выросли на 7 млрд 559 млн рублей».

По ее словам, 95% расходов шло на реализацию государственных программ образование. Татьяна Баринова указала на то, что целевые показатели среднемесячной зарплаты выполняются. «Плановые значения не достигнуты только по педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций (94,6%), остальные - 99% и 100 с лишним процентов», - сообщила она. Значительный рост зарплаты произошел у врачей и медицинских работников, отметила Татьяна Баринова.

Областной бюджет 2020 года по своей экономической структуре расходов имел социальную направленность.

«Большое внимание уделяется государственному долгу. Ждем постановление правительства по реструктуризации бюджетных и коммерческих кредитов», - добавила она.

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Государственный долг Псковской области на 1 января 2021 года составил 19 млрд 37 млн 251 тысячу рублей (увеличился за 2020 год на 2 млрд 10 млн 266 тысяч рублей).

«Государственный долг Псковской области всегда находился в пределах, которые определены федеральным законодательством, - отметил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. - Субъекты Российской Федерации вынуждены брать в долг, чтобы покрывать текущие финансовые обязательства».

Спикер регионального парламента напомнил, что недавно Парламентская ассоциация Северо-Запада поддержала позицию депутатов Псковского областного Собрания о необходимости изменения подходов к распределению дотаций.

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Он отметил, что принимаются решения, благодаря которым увеличивается собственная доходная база у региональных бюджетов. «Нельзя этого не замечать. Администрация области проводила серьезную работу, и мы были участниками этого процесса», - подчеркнул он.