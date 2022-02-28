Экономика

«Особое мнение»: Игорь Савицкий о новой реальности российского бизнеса. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Особое мнение», которая вышла в эфире ПЛН-ТВ сегодня, 2 марта. Гость студии - известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий.

Ключевая тема, которую с ним обсудил ведущий Константин Калиниченко, - «Международная изоляция России? Последствия для общества и бизнеса».

Что же будет с Родиной и с нами? Что происходит в экономике страны? Каков у нее запас прочности? Как долго мы может держаться в нашей «осажденной крепости»? Останется ли Россия частью мировой цивилизации или мы отправляемся в свободное плавание? В чем причина сегодняшнего кризиса и есть ли перспектива выхода из него? Ответы на эти и другие вопросы - в эфире.