Экономика

В России с 10 марта введут мораторий на плановые проверки для ИП и бизнеса

Премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства перечислил меры поддержки российского бизнеса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ.



С 10 марта введут мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий. Он будет действовать до 31 декабря текущего года, за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан.



Кроме того, планируется продлить программу «ФОТ 3.0». Для сохранения льготной ставки кредитования под 3% годовых правительство направит дополнительно более 6 миллиардов рублей. Это позволит бизнесу продолжить выполнять обязательства по заработной плате, арендным и коммунальным платежам.