Экономика

Запасов сахара в России более чем достаточно - эксперт

Запасов сахара в РФ более чем достаточно, следует из мониторинга Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Па словам ведущего эксперта ИКАР Евгения Иванова, в этом сезоне (август 2021 - июль 2022 годов) производство сахара в РФ составит 5,7 млн тонн при годовом потреблении 5,6 млн тонн. «До лета еще пять заводов будут перерабатывать сироп и мелассу из урожая сахарной свеклы 2021 года», - цитирует его «Интерфакс».

По словам эксперта, запасы пополнились импортом белого сахара из Белоруссии - его ввезли уже около 100 тысяч тонн. К тому же, по данным Росстата, на начало сезона на сахарных заводах имелось 512 тысяч тонн переходящих запасов сахара.

Евгений Иванов также напомнил, что на текущий год ввели квоту на беспошлинный ввоз в РФ сахара-сырца в объеме 300 тысяч тонн. «Две лодки из Бразилии, везущие 88 тысяч тонн сырца, уже на подходе к Новороссийску», - сказал он.

Как сообщалось, РФ планирует запретить экспорт сахара до 31 августа 2022 года. Поставки в страны ЕАЭС будут возможны по разрешениям Минсельхоза.

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По прогнозу Минсельхоза, сбор сахарной свеклы в РФ в этом году увеличится до 41,5 млн тонн против 38,7 млн тонн в 2021 году.