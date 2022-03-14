Экономика

Помывка в бане подорожала для псковичей на 12%

Помывка в бане подорожала для псковичей в феврале на 12%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

«Из бытовых услуг значительнее других выросли цены на помывку в бане в общем отделении – на 12%, шиномонтаж колес легкового автомобиля – на 6,9%», — говорится в сообщении.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены на стиральный порошок – на 3,4%, дезинфицирующее средство для поверхностей – на 0,4%.

Снижение цен наблюдалось на туалетную бумагу – на 2,9%, женские гигиенические прокладки – на 2,7%, детские подгузники– на 2,4%, влажные салфетки – на 1,1%, хозяйственное мыло – на 0,8%, зубную пасту – на 0,7%, туалетное мыло – на 0,5%, сухие корма для животных – на 0,4%, зубную щетку – на 0,2%.

Среди других непродовольственных товаров наиболее подорожали мужской трикотажный головной убор – на 6,9%, велосипед для дошкольников – на 5,8%, красный кирпич – на 5,7%, бумажные обои – на 5,5%, садовая лопата – на 4,5%, бытовая плита – на 3,9%, дорожный велосипед для взрослых – на 3,8%, триммер – на 3,7%.

Более всего подешевели спортивный костюм для взрослых – на 5,4%, электропылесос – на 4,7%, майка, мужская бельевая футболка – на 4,6%, дезодорант – на 4,4%, женские эластичные колготки– на 4,0%.