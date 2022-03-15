Экономика

В Госдуме выступают за справедливую торговую наценку в 20-25%

Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») считает, что торговая наценка на товары должна быть справедливой и может составлять до 25%. Об этом она заявила на совещании по защите продовольственной безопасности России в условиях санкций, организованном фракцией «Единая Россия».

«В правительстве было такое предложение по ограничению торговой наценки. Я не за пять или 10%, я считаю, что пусть будет справедливая наценка в 20-25%, но больше никаких поборов, в виде ретро-бонусов, акций, штрафных санкций не должно быть. То есть должна быть цена производителя и цена на полке магазина - все, и от нее 25%», - цитирует ее ТАСС.

По ее словам, сегодня в цену товара входят и транспортные расходы, благодаря чему «тот же самый хлеб приходит к нам на полку уже в готовом виде». «Хотелось бы, чтобы было понимание, чтобы все-таки торговая наценка была разумной, и чтобы наши потребители могли покупать и хлеб, и все молочные продукты по доступным ценам», - добавила парламентарий.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщала, что ритейлеры «Ашан», «Атак», «О'кей» и «Магнит» ограничат свои наценки на продукты на уровне 5%. Минсельхоз, ФАС, Минпромторг и торговые сети согласовали параметры добровольных ограничений наценок на отдельные товары.