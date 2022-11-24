Экономика

Дмитрий Барабанов о формировании главного финансового документа Пскова

Депутаты Псковской городской Думы сегодня, 25 ноября, приняли в первом чтении проект бюджета Пскова. Днём ранее в городе прошли публичные слушания по данному вопросу. Как идёт формирование главного финансового документа Пскова, в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал депутат по округу №14 Дмитрий Барабанов.

- Дмитрий Александрович, сегодня депутаты приняли бюджет Пскова в первом чтении. Оценивая бюджет в целом, на ваш взгляд, достаточны ли его объёмы? Проживем ли мы с таким бюджетом или нам необходимы вливания из областного бюджета в течение года, как это обычно происходит?

- Начнём с того, что собственные доходы города растут. На сегодняшний день они составляют практически 2,2 миллиарда рублей, это наши собственные доходы, это налоговая база, которая в основном формируется из НДФЛ, патентной системы налогообложения и тех предприятий, которые работают по упрощённой системе налогообложения. Это что касается нашей собственной доходной налоговой базы. Она растёт, потому что, допустим, 5 лет назад она составляла всего лишь 1,6 миллиарда рублей. Всё остальное — это безвозвратные трансферы или субсидии, которые поступают из федерального центра в субъект федерации и дальше распределяются по районам Псковской области.

На сегодняшний день у нас предварительные цифры бюджета на 2023 год — это доходная часть с учётом всех поступлений из федерального центра, которая составляет сейчас примерно 6 миллиардов 246 миллионов рублей, и расходная часть, составляющая порядка 6 миллиардов 390 миллионов рублей. На сегодняшний день дефицит бюджета составляет около 150 миллионов, это допустимый дефицит, потому что у нас верхняя планка — это 670 миллионов по муниципальному долгу.

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Нужно отметить, что 22 ноября состоялось пленарное заседание Госдумы, где был принят во втором чтении бюджет Российской Федерации. В рамках этого бюджета уже согласован дополнительный трансфер на 6 миллиардов в наш субъект, в Псковскую область. Соответственно, из этих шести миллиардов, безусловно, какая-то часть пойдёт непосредственно в городской бюджет города Пскова. Поэтому, предварительно, я думаю, что бюджет вырастет, может быть, даже до порядка 8 или 8,5 миллиардов рублей. Это огромная цифра для бюджета Пскова, с моей точки зрения.

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- На сессии вы высказали предложение увеличить резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, а также резервный фонд администрации Пскова. Не могли бы подробнее рассказать, чем мотивировано такое предложение?

- Что касается резервного фонда по предупреждению и ликвидации ЧС, он из года в год у нас формируется и составляет всего лишь 750 тысяч, но Тамара Геннадьевна (Винт, начальник финансового управления администрации Пскова — ред.) чётко пояснила, что он формируется, согласно нормативам, установленным в области. Когда этот фонд заканчивается, область просто его дополняет, согласно нормативам. Что касается резервного фонда администрации города, с моей точки зрения, его нужно увеличивать, потому что ситуации разные. Мы видим, что у нас они возникают неожиданно, и необходимо иметь возможность оперативно решать вопросы, которые поступают. На сегодня этот фонд составляет два миллиона рублей. С моей точки зрения, было бы неплохо поднять его хотя бы до пяти, чтобы в случае форс-мажорных обстоятельств администрация могла бы оперативно решать вопросы в непредвиденных ситуациях.

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- Согласны ли вы с распределением денег по другим статьям? Или, возможно, есть какие-то замечания?

- Вы знаете, у нас распределением денег занимаются распределители бюджетных средств. Конечно, мы хотим делать что-то больше, но распределение идёт согласно тем статьям, которые являются первоочередными и необходимыми. Безусловно, с учётом поступления денег в течение года эти статьи расходной части будут дополняться.

- На встрече с журналистами сегодня глава Пскова Борис Елкин отметил, что бюджет мало чем отличается от предыдущего. А в чём заключаются, по вашим наблюдениям, основные отличия?

- Отличия — в увеличении доходных частей. По тому году, я сейчас точно не помню, но, по-моему, 5,8 было миллиардов рублей. Если мы говорим об абсолютной величине, просто о числах, то, конечно, 5,8 и 6,3 миллиарда не очень различаются. Основные различия будут именно в законтрактованности этих денег. Если мы говорим о дорожном фонде, то разница будет выглядеть таким образом, что в этом году мы сделали, например, Рижский проспект, а в следующем году мы сделаем улицу Николая Васильева. То есть она будет визуально видна. Если мы говорим про цифры, то, конечно, в визуализации цифр мы разницы не видим.

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- В статье расходов более половины 51,2% денежных средств планируют направить на сферу образования. На ваш взгляд, насколько в современных реалиях оправданы траты в этом направлении?

- Понимаете, сфера образования у нас идёт от области, от коэффициентов, которые утверждает область. Поэтому мы можем тратить все деньги на образование, их никогда не будет много, но тратить, исходя из реальных доходов и из той ситуации, которая у нас сейчас существует.

- Как раз к сфере образования относится одна из основных проблем вашего округа — необходимость строительства новой школы на Запсковье. Предусмотрены ли в проекте бюджета эти траты?

- Я не отвечу на этот вопрос. Школу планируется строить, если не ошибаюсь, в 15-м микрорайоне, но говорить о 100-процентном подтверждении строительства данной школы можно будет только после того, как будет получена бюджетная роспись, когда будут законтрактованы деньги. Пока говорить о начале строительства школы просто преждевременно.

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- Вчера в Пскове прошли публичные слушания по проекту решения Псковской городской Думы «О бюджете города Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», на них пришли 38 человек. Чем можете объяснить такой низкий уровень заинтересованности горожан в формировании главного финансового документа города?

- Возможно, это связано с недостаточной информированностью горожан и жителей города Пскова о том, что будут проходить публичные слушания. Ну а второе, я выскажу своё мнение по данному вопросу: я немножко не понимаю, что такое публичные слушания при обсуждении бюджета. Понимаете, на первом чтении, по факту, мы утверждаем просто контрольные цифры доходов, контрольные цифры расходов. Ко второму чтению эти цифры уже будут непосредственно чётко проработаны в бюджетных программах, из которых этот бюджет состоит.

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Просто прийти и сказать: да, мы согласуем 6 миллиардов 200 миллионов доходов, 6 миллиардов 300 миллионов расходов, для чего это надо?

Беседовала Ксения Иванова