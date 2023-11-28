Профильный комитет Собрания рекомендовал принять проект регионального бюджета-2024 в первом чтении

Законопроект «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» рассмотрел комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета 29 ноября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Заместитель губернатора Псковской области – председатель комитета по финансам Татьяна Баринова рассказала, что доходы консолидированного бюджета области на 2024 год составляют 59 млрд 376,3 млн рублей, в том числе доходы областного бюджета – 52 млрд 474,3 млн рублей, доходы бюджетов муниципальных образований без учёта межбюджетных трансфертов 6 млрд 902 млн рублей; расходы областного бюджета в 2024 году пока определены в сумме 55 млрд 553,5 млн рублей, при этом консолидированные расходы составят 62 млрд 455,4 млн рублей. Государственный долг на 2024 год составит 24 млрд 802 млн рублей.
Татьяна Баринова уточнила, что поступят дополнительно из федерального бюджета 4 млрд 166 млн рублей: субсидии на создание комфортной городской среды, на модернизацию инфраструктуры образования, на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях, на осуществление полномочий в области образовательной, социальной, культурной сферах и здравоохранения, на развитие сельского хозяйства и другие.
Кроме того, изменились правила оформления региональных программ. «Все программы будем рассматривать ко второму чтению. Главное, чтобы поступили вовремя и мы рассмотрели», - отметил вице-спикер регионального парламента, председатель профильного комитета Александр Братчиков.
Татьяна Баринова отметила, что комитеты проводят большую работу, потому что программы принимаются в новом формате.
Кроме того вице-спикер предложил создать согласительную комиссию и направить предложения к законопроекту до второго чтения.
«Предлагаю всем партиям, работающим в областном Собрании, направить своих представителей для работы в согласительной комиссии. Таких представителей предлагаю направить и от правительства региона», - добавил он.
Комитет рекомендовал областному Собранию принять законопроект в первом чтении.