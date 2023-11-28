Экономика

Профильный комитет Собрания рекомендовал принять проект регионального бюджета-2024 в первом чтении

Законопроект «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» рассмотрел комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета 29 ноября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель губернатора Псковской области – председатель комитета по финансам Татьяна Баринова рассказала, что доходы консолидированного бюджета области на 2024 год составляют 59 млрд 376,3 млн рублей, в том числе доходы областного бюджета – 52 млрд 474,3 млн рублей, доходы бюджетов муниципальных образований без учёта межбюджетных трансфертов 6 млрд 902 млн рублей; расходы областного бюджета в 2024 году пока определены в сумме 55 млрд 553,5 млн рублей, при этом консолидированные расходы составят 62 млрд 455,4 млн рублей. Государственный долг на 2024 год составит 24 млрд 802 млн рублей.

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Татьяна Баринова уточнила, что поступят дополнительно из федерального бюджета 4 млрд 166 млн рублей: субсидии на создание комфортной городской среды, на модернизацию инфраструктуры образования, на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях, на осуществление полномочий в области образовательной, социальной, культурной сферах и здравоохранения, на развитие сельского хозяйства и другие.

Кроме того, изменились правила оформления региональных программ. «Все программы будем рассматривать ко второму чтению. Главное, чтобы поступили вовремя и мы рассмотрели», - отметил вице-спикер регионального парламента, председатель профильного комитета Александр Братчиков.

Татьяна Баринова отметила, что комитеты проводят большую работу, потому что программы принимаются в новом формате.

«Денег стало больше, возможностей больше. Бюджет социальный и направлен на выполнение обязательств перед жителями. Предлагаю поддержать, чтобы работать дальше и развивать наш регион», - заключил Александр Братчиков.

Кроме того вице-спикер предложил создать согласительную комиссию и направить предложения к законопроекту до второго чтения.

«Предлагаю всем партиям, работающим в областном Собрании, направить своих представителей для работы в согласительной комиссии. Таких представителей предлагаю направить и от правительства региона», - добавил он.

Комитет рекомендовал областному Собранию принять законопроект в первом чтении.