Михаил Ведерников обратится с бюджетным посланием к депутатам Собрания 15 декабря

Заключительная сессия года, в ходе которой депутатам предстоит рассмотреть во втором и третьем чтениях проект закона об областном бюджете на 2024 год и плановый период, пройдёт 15 декабря – решение принял Совет Собрания. В этот день с бюджетным посланием перед законодателями выступит губернатор Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
В повестку декабрьской сессии уже включены 15 вопросов. Помимо пакета бюджетных законопроектов, которые предстоит принять в окончательном чтении, депутаты рассмотрят инициативу губернатора Михаила Ведерникова о внесении изменений в закон о наградах, примут решение по предложению создать государственное бюджетное учреждение «Социальный-информационно-аналитический центр». Кроме того, Собранию предстоит утвердить увеличение размера денежных выплат, предоставляемых отдельным категориям граждан и персональный состав Молодёжного парламента на ближайшие два года.