Экономика

Михаил Ведерников обратится с бюджетным посланием к депутатам Собрания 15 декабря

Заключительная сессия года, в ходе которой депутатам предстоит рассмотреть во втором и третьем чтениях проект закона об областном бюджете на 2024 год и плановый период, пройдёт 15 декабря – решение принял Совет Собрания. В этот день с бюджетным посланием перед законодателями выступит губернатор Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«К этой дате мы планируем завершить работу согласительной комиссии по проекту бюджета – плотно поработаем два дня. Уже договорились с правительством, что в заседаниях примут участие не только заместители губернатора, но и руководители органов исполнительной власти. Время у нас ограничено, сроки определены, но, думаю, с задачей мы справимся», - обратился к коллегам председатель Собрания Александр Котов.

В повестку декабрьской сессии уже включены 15 вопросов. Помимо пакета бюджетных законопроектов, которые предстоит принять в окончательном чтении, депутаты рассмотрят инициативу губернатора Михаила Ведерникова о внесении изменений в закон о наградах, примут решение по предложению создать государственное бюджетное учреждение «Социальный-информационно-аналитический центр». Кроме того, Собранию предстоит утвердить увеличение размера денежных выплат, предоставляемых отдельным категориям граждан и персональный состав Молодёжного парламента на ближайшие два года.