Экономика

Александр Братчиков: Не могу сказать, что «Моглино» работает эффективно

Работу особой экономической зоны «Моглино» нельзя назвать эффективной. Об этом заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Меня очень интересовало, какое количество налогов из ОЭЗ "Моглино" поступило в бюджеты разных уровней. Оказалось, что это порядка 340 млн за все время (12 лет, при этом только из регионального бюджета было выделено 300 млн рублей и 5 млрд из федерального - ред.). Я не могу сказать, что "Моглино" работает эффективно. Безусловно. Мы же видим количество резидентов», – сказал Александр Братчиков и добавил, что во многом проблемы особой экономической зоны связаны с изменившейся геополитической ситуацией.

Напомним, по итогам работы за 2023 год особая экономическая зона «Моглино» получила высокую оценку Министерства экономического развития Российской Федерации - показатель эффективности функционирования составил 86% («зелёная зона» от 80% и выше).

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На сегодняшний день на территории особой экономической зоны «Моглино» создано 559 новых рабочих мест, привлечено 21 млрд рублей частных инвестиций, объем выручки предприятий составил 6 млрд рублей, объем уплаченных налогов - 369 млн рублей.

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Можно ли говорить, что «Моглино» стало локомотивом псковской экономики, ранее журналисты радио «ПЛН FM» (102.6 FM) обсудили с экспертами в программе «Дневной дозор».