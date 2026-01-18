 
Церковь

Купания накануне Крещения Господня начались в Пскове. ФОТО

0

Крещенские купания начались на городском пляже в Пскове 18 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

В городе Пскове искупаться можно у Мирожского монастыря в реке Великой (с 22:00 18 января до 02:00 19 января, с 10:00 до 17:00 19 января).

Для комфорта желающих окунуться предусмотрены палатки для переодевания, горячий чай и дежурство спасателей.

 

Напомним, в ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает один из главных и почитаемых праздников – Крещение Господне или Богоявление. На юге Псковской области, в Великих Луках, крещенские купания начались с 20.00. 

Где еще в Псковской области есть оборудованные купели, смотрите по ссылке ниже. 

 

