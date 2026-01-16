Только в шести местах для крещенских купаний в Псковской области вода соответствует СанПиН

В Псковской области к празднику Крещения Господня оборудовали купели. За безопасностью людей, желающих совершить крещенское омовение, будут следить сотрудники спасательных и медицинских служб, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

Роспотребнадзор предупреждает, что купание в других местах опасно для жизни.

Для информирования жителей региона о качестве воды, используемой в обрядах, в том числе в питьевых целях, управлением Роспотребнадзора по Псковской области организован сбор и лабораторные исследования 48 проб воды.

Согласно результатам, полученным на 16 января, отобранные пробы воды по микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в следующих местах:

Псковский район, Торошинская волость, Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь; Псковский район, Логозовская волость, Георгиевская церковь, река Каменка; город Гдов, улица Слободская, река Гдовка; Гдовский район, Спицинская волость, деревня Залахтовье; Новоржевский район, деревня Боровичи, святой источник; Пушкинские Горы, озеро Тоболенец.

Не соответствуют требованиям СанПиН пробы воды, отобранные: в Пскове в реке Великой в районе городского пляжа; в Великих Луках в акватории реки Ловать в районе лодочной станции; в поселке Кунья на улице Больничной, шестой колодец на территории храма; в Печорском районе в деревне Изборск в Словенских ключах, в одном колодце и в одном роднике у Николаевского храма.

Информацию о качестве воды, не отвечающей требованиям санитарного законодательства, направили в органы местного самоуправления и настоятелям храмов.

В связи с сохраняющимися в Псковской области рисками эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, при посещении мест крещенских купаний необходимо соблюдать меры профилактики, в частности, придерживаться социальной дистанции в раздевалках и при ожидании очереди.

Важно помнить, что не каждому полезно экстремальное закаливание. Купание в ледяной воде категорически противопоказано людям с заболеваниями: сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, эндокринной системы, напомнили в Роспотребнадзоре.

Также не стоит в купели испытывать организм на прочность людям с воспалительными заболеваниями носоглотки.