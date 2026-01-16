 
Церковь

Только в шести местах для крещенских купаний в Псковской области вода соответствует СанПиН

1

В Псковской области к празднику Крещения Господня оборудовали купели. За безопасностью людей, желающих совершить крещенское омовение, будут следить сотрудники спасательных и медицинских служб, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону. 

Роспотребнадзор предупреждает, что купание в других местах опасно для жизни.

Для информирования жителей региона о качестве воды, используемой в обрядах, в том числе в питьевых целях, управлением Роспотребнадзора по Псковской области организован сбор и лабораторные исследования 48 проб воды.

Согласно результатам, полученным на 16 января, отобранные пробы воды по микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в следующих местах: 

  1. Псковский район, Торошинская волость, Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь;
  2. Псковский район, Логозовская волость, Георгиевская церковь, река Каменка;
  3. город Гдов, улица Слободская, река Гдовка;
  4. Гдовский район, Спицинская волость, деревня Залахтовье;
  5. Новоржевский район, деревня Боровичи, святой источник; 
  6. Пушкинские Горы, озеро Тоболенец.

Не соответствуют требованиям СанПиН пробы воды, отобранные: в Пскове в реке Великой в районе городского пляжа; в Великих Луках в акватории реки Ловать в районе лодочной станции; в поселке Кунья на улице Больничной, шестой колодец на территории храма; в Печорском районе в деревне Изборск в Словенских ключах, в одном колодце и в одном роднике у Николаевского храма.

Информацию о качестве воды, не отвечающей требованиям санитарного законодательства, направили в органы местного самоуправления и настоятелям храмов.

В связи с сохраняющимися в Псковской области рисками эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, при посещении мест крещенских купаний необходимо соблюдать меры профилактики, в частности, придерживаться социальной дистанции в раздевалках и при ожидании очереди.

Важно помнить, что не каждому полезно экстремальное закаливание. Купание в ледяной воде категорически противопоказано людям с заболеваниями: сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, эндокринной системы, напомнили в Роспотребнадзоре. 

Также не стоит в купели испытывать организм на прочность людям с воспалительными заболеваниями носоглотки.

Прокомментировать
Сюжет

Крещение Господне в Псковской области-2026

Только в шести местах для крещенских купаний в Псковской области вода соответствует СанПиН

Определены места для купания в Крещение в Псковской области

Росгвардия будет дежурить на крещенских купаниях в Псковской области

Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026