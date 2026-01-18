У православных наступил крещенский сочельник

Православные верующие отмечают в воскресенье крещенский сочельник, или канун Богоявления.

Этот день является постным в память о трагической судьбе Иоанна Предтечи, который решился крестить Иисуса и благовествовать о Нем, за что был казнен приспешниками царя Ирода.

Как и в рождественский сочельник, накануне Крещения постятся до первой звезды, но дальнейшая трапеза должна быть гораздо скромнее, чем в канун Рождества. Не случайно ее называли «голодной кутьей», пишет «Интерфакс».

Кроме того, до трапезы необходимо было провести у себя дома генеральную уборку, выметая грязь даже из самых дальних углов. Так как канун Богоявления считался временем особого разгула нечистой силы, в это время люди шли в церковь и освященной там водой окропляли жилые помещения, людей и домашних животных.