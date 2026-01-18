Традиционная крещенская купель на реке Великой в Пскове готова. «Иордань» оборудована для безопасного омовения, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Прорубь освящена, подходы оборудованы, а спасатели и медики будут дежурить на месте в течение всего времени. Окунуться можно сегодня с 22:00 до 02:00 и завтра с 10:00 до 17:00.

«Поздравляю с Крещенским сочельником и наступающим праздником! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, душевной чистоты и Божьего благословения!» - добавил глава города.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает один из главных и почитаемых праздников – Крещение Господне или Богоявление. На юге Псковской области, в Великих Луках, крещенские купания начались с 20.00.

