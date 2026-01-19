 
Церковь

Полицейские обеспечили безопасность псковичей во время крещенских купаний

В период с 18 по 19 января полицейские приняли участие в охране общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Крещению Господня. В эту ночь на территории региона службы прошли в 55 храмах и церквях и девяти местах для купания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Для обеспечения безопасности во время проведения богослужений было задействовано более 300 сотрудников полиции и Росгвардии, представителей народных дружин, представителей частных охранных организаций. Безопасность во время купаний на протяжении всего времени обеспечивали сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области.

В мероприятиях приняли участие порядка 7 425 жителей региона. Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка не допущено.

В ведомстве отметили, что места проведения праздничных мероприятий были обследованы полицейскими со служебными собаками и взяты под усиленную охрану до окончания празднований. Досмотр при входе в храмы и церкви осуществлялся при помощи ручных и арочных металлодетектеров.

