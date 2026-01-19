Утренние богослужения в честь Крещения прошли в псковских храмах. ФОТО

В Пскове торжественно отпраздновали Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В частности, богослужение утром 19 января состоялось в храме Михаила и Гавриила Архангелов с Городца, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

В этот день прихожане собрались в храме, чтобы вместе молитвенно почтить одно из важнейших событий евангельской истории — крещение Иисуса Христа в реке Иордан, совершённое Иоанном Предтечей. Праздник, известный также как Богоявление, напоминает верующим о явлении Пресвятой Троицы: Бога‑Отца (в голосе с небес), Бога‑Сына (Иисуса Христа) и Святого Духа (в виде голубя).

Во время праздничного богослужения были совершены традиционные обряды, включая чин великого водосвятия. Освящённая вода, почитаемая как великая святыня, раздавалась прихожанам для окропления жилищ и укрепления духа.

Напомним, в ночь накануне в Псковской области стартовали крещенские купания.