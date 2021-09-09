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Подземный храм в Псково-Печерском монастыре построит компания, возводившая мост в Крыму

Эскизы подземного храма в Псково-Печерском монастыре представил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Презентацию он сделал в ходе пресс-конференции 12 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В прошлом году мы говорили, что псковским памятникам нужно много времени и сил уделить. Пишут, что у нас целый комплект непрозрачных организаций. У нас одна организация - работает АНО "Возрождение". У нас 49 объектов сейчас уже запущены в реставрацию на разных стадиях - начиная проектно-изыскательскими работами и заканчивая ремонтом. В Псково-Печерском монастыре - 19 объектов. Он были отреставрированы великим наместником, архимандритом Алипием в 70-х годах. Было сделано все надежно. К сожалению, время дает о себе знать», - рассказал владыка.

По его словам, государственная комиссия вместе с руководством комитета по охране памятников определила, что 19 объектов нуждаются в реставрации. В Сретенском храме отсутствует гидроизоляция, в Успенском храме в аварийном состоянии находится крыша, она может рухнуть. «Самая большая проблема – склон монастыря. Ползет. Через него проникала вода в пещеры, а также из-за стен, влажность в пещерах повышалась. Когда я приехал температура была 15 градусов при норме 5, и это несло очень серьезную угрозу», - продолжил митрополит Тихон.

Говоря о строительстве нового храма, он отметил: «Он нужен действительно. Количество паломников и туристов увеличивается. Наш большой Михайловский собор не вмещает людей, на улице стоят. Мы проектируем подземный храм <...> Главное - понять объемы этого храма и безопасность. Работают над этим псковские и московские специалисты. Мы пригласили организацию "Мостотрест", которая строила замечательный Керченский мост».

Владыка уточнил, что храм будет рассчитан на 2 тысяч человек. «Разноуровневый в связи с подземным рельефом. Внутри будет протекать подземная река. Надеюсь, на будущий год мы представим проект. Еще через год, если Бог даст, нам дадут поправки, а государственная комиссия должна его (проект - ред.) утвердить или не утвердить, если есть хоть малейшая опасность обрушения», - сказал он.

Важнейший вопрос – сети, обратил внимание митрополит Тихон. «В Печорах нет канализации. Три года назад, когда я прибыл сюда, первое, что мы начали делать –способствовать получению средств для создания единой канализации в городе. Только сейчас конкурс разыграны. К сожалению, не так быстро, как в Москве, все происходит. Это даст очищение подземных вод и двух наших небольших речек, которые очень загрязнены канализацией», - заключил он.