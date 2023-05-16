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Стоимость экспертизы реставрации Троицкого собора в Пскове составила почти 2 млрд рублей

16.05.2023 10:17|ПсковКомментариев: 0

Стоимость экспертизы реставрации Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове составила 1,7 млрд рублей. Об этом генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове и Псковской области» Денис Василенко сообщил в ходе визита председателя попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий», председателя Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове» Сергея Степашина в областной центр сегодня, 16 мая, передает корреспондент «МК в Пскове».

Специалисты столкнулись с рядом сложностей при подготовке к реставрации. Как объяснил Денис Василенко, храм стоит на четырёх фундаментах соборов, которые строились в прошлые века. Кроме того, из всех контрфорсов, которые есть на нем, реально выполняет свою функцию только один - южный. Кроме того, иконостас собора не был включён в реестр комитета по охране объектов культурного наследия - эту работу необходимо было провести для возможности его реставрации.

«Митрополия просит не закрывать храм на время реставрации. Поэтому мы решили начать с нижнего яруса, а после, при выполнении работ на верхнем, откроем нижний храм», - рассказал о планах Денис Василенко.

Проведение конкурса на выбор подрядчика для строительства храма и начало торгов запланированы на июнь 2023 года.

Теги: #псков #Троицкий собор
Источник: Псковская Лента Новостей
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