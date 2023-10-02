Ташкент, Новгород, Печоры: штрихи к портрету нового главы Псковской митрополии

Митрополит Тихон покидает Псковскую область и отправляется в Крым. Его преемник приедет из соседнего региона — это епископ Юрьевский Арсений, который ранее был наместником Свято-Юрьевского монастыря в Великом Новгороде.
Новый глава Псковской митрополии интересуется археологией, уделяет особое внимание работе с молодёжью и изучению истории. Что ещё известно о священнике, который также назначен игуменом Успенского Псково-Печерского монастыря, — в материале Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Новгородская епархия
Епископ Арсений (в миру Денис Юрьевич Перевалов) родился 15 февраля 1979 года в городе Алмалык Ташкентской области Республики Узбекистан в семье служащих. Спустя 11 лет был крещен в городском храме Успения Божией Матери. В 1996 году окончил местную среднюю школу, затем два года обучался в межъепархиальном духовном училище Ташкента.
После окончания переехал в Великий Новгород, откуда по благословению архиепископа Новгородского и Старорусского Льва был направлен на учебу в Санкт-Петербургскую духовную семинарию. После её окончания в 2001 году продолжил обучение в духовной академии в северной столице.
Через 4 года Арсений вернулся в Новгородскую епархию, где сначала получил сан диакона, затем был зачислен в число братии Юрьева монастыря, а после пострижен в монашество и рукоположен в сан иеромонаха. Тогда же, в 2005 году, стал преподавать «Общецерковную историю» и «Патрологию» в Новгородском духовном училище, впоследствии вступил должность инспектора этого учреждения.
Начало учебного года в Епархиальном центре подготовки церковных специалистов «Новгородское духовное училище» при Свято-Юрьевом монастыре
В 2008 году Арсений приступил к исполнению обязанностей наместника Юрьева монастыря, а в 2016-м был избран епископом Юрьевским, викарием Новгородской епархии. 21 апреля того же года возведен в сан архимандрита, а 23 апреля наречен во епископа в Тронном зале храма Христа Спасителя в Москве.
11 октября 2023 года Священный Синод определил: быть Арсению епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии.
Арсений принимал активное участие в молодежных проектах РПЦ в Новгородской епархии. Приходил на линейки ко Дню Знаний в новгородской православно-ориентированной школе № 20 им. Кирилла и Мефодия и выступал с напутствиями к подрастающему поколению.
Епископ Юрьевский Арсений на праздничной линейке в школе №20 1 сентября 2016 года
«В эти годы закладываются не только основы вашей общей эрудиции, вы не только приобретаете те знания, которые вам впоследствии пригодятся в вашей профессиональной деятельности, но, что самое важное, формируется ваша человеческая личность. Пусть именно эти годы, проведённые в такой замечательной школе, послужат для вас временем рассвета, временем творческого импульса и временем получения знаний, которые вы уже пронесёте в течение всей последующей вашей жизни», - говорил священник на мероприятии 1 сентября 2022 года.
В 2021 году Арсений судействовал на региональном этапе игры «Умники и умницы», в рамках которого школьники отвечали на вопросы об Александре Невском.
В одном из интервью он говорил о том, что молодым людям очень важно знать историю: «Она дает ответы о нашем прошлом, осмысливает его наследие в настоящем, учит ответственности за наше будущее. Без исторического знания у нас не будет ответов на многие вопросы о месте и судьбе человечества в этом мире».
Кроме того, епископ Арсений преподаёт общецерковную историю в Санкт-Петербургской духовной академии, студенты которой недавно совершили паломническую поездку по святым местам Великого Новгорода и Новгородской земли.
«Во-первых, это образование было мне необходимо для себя, для пополнения своих знаний по истории и археологии. Для меня важно знать историю нашего Отечества и Великого Новгорода. Я живу и служу на древней Новгородской земле, у которой богатая история – мы имеем огромное количество святых, иерархов, государственных мужей, деятелей науки и искусства, которые несли служение на нашей земле. Во-вторых, мне приходится много общаться с людьми науки, участвовать в мероприятиях, посвященных истории и археологии. Для меня важно «быть в теме», - рассказывал он по итогу обучения.
Арсений - выпускник Гуманитарного института НовГУ
На выбор епископа также повлияли раскопки в Свято-Юрьевом монастыре, которые начались в 2013 году и пробудили у него интерес к археологии. Спустя два года рядом с Георгиевским собором были обретены мощи святителя Феоктиста, занимавшего кафедру архиепископа Новгородского и Псковского в начале XIV века. «Но и помимо этого каждый новый сезон приносит немало археологических открытий», - уточнял викарий в интервью, опубликованном на сайте Новгородской епархии.
В 2022 году по его просьбе проводились раскопки в урочище «Перынь» вблизи Новгорода. Археологам удалось обнаружить два раскопа, предметы каменного века и комплексы, которые предварительно датируются концом первого - началом второго тысячелетия нашей эры.
За годы служения на Новгородской земле Арсений не забывал Родину, регулярно совершал богослужения в Узбекистане.
Богослужения в Ташкентской и Узбекистанкой епархии
А весной текущего года в составе делегации РПЦ посетил Египет с целью паломничества и знакомства с жизнью Коптской Церкви. Епископ рассказывал, что ещё одной важной темой того визита было исповедничество и мученичество египетских христиан в исламском окружении.
Теперь ему, возможно, самому придётся принимать гостей. Арсений назначен не только главой Псковской митрополии, но и игуменом Успенского Псково-Печерского монастыря. Также он будет архимандритом Благовещенского Никандровского монастыря, расположенного в Порховском районе.
Божественная литургия в Валдайском Иверском монастыре
Псково-Печерский монастырь за последние годы завоевал большую общероссийскую известность. Сюда приезжают туристы и паломники со всей страны, в том числе и видные политики, общественные и культурные деятели. Обитель стала популярным местом для российской элиты и параллельно - крупным православным центром с массой федеральных проектов и поддержкой на самом высоком уровне. Как будет развиваться ситуация с монастырем, какие направления поддержит новый игумен, пока не понятно.
В соцсетях прихожане из Новгородской области немного расстроились отъездом Арсения, но желают ему успехов на Псковской земле: «Событие радостное, и грустное одновременно! Божией помощи владыке Арсению на новом месте! Будем скучать по любимому владыке и его глубоким проповедям»; «Владыке Арсению помощи Божией, радости, терпения и любви в служении на Псковской кафедре»; «Мой любимый Владыка и преподаватель! Очень радостно и грустно».
В Псковской области его уже ждут. «Мы в Печорах очень радуемся такому назначению», - написала одна из подписчиц группы официальной группы Новгородской епархии «ВКонтакте».
Самого владыку в соцсетях найти не удалось.
Безусловно, уход митрополита Тихона из Псковской области - огромная потеря для региона. Владыке удалось привлечь большое количество федеральных средств на реконструкцию и реставрацию памятников истории и архитектуры, при нём были начаты масштабные проекты, судьба которых теперь под вопросом. Вероятно, епископу Арсению первое время придется нелегко. Время покажет, сможет ли он оправдать ожидания и надежды, которые возлагались на его авторитетного предшественника. Но то, что древняя Псковская область получит митрополита - дипломированного археолога и преподавателя, внушает надежду.
Мира Уварова