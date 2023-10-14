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Митрополит Тихон возглавил литургию в Псково-Печерском монастыре

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавил божественную литургию в Псково-Печерском монастыре 14 октября. Об этом сообщается в группе обители в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Артемий Бондарев / Псково-Печерская духовная семинария

«Нам не дано видеть будущего, не дано видеть, что Господь уготовает человеку. Но зато нам дано веровать в то, что Господь никогда не оставит нас. Вот это дано нам, и это достояние человека. Это чистая вера, на которую способны только чистые сердцем и полностью сами себя, и друг друга, и жизнь всю свою предавшие Христу Богу...» – сказал владыка собравшимся на богослужении.

Сегодня православные христиане празднуют Покров Пресвятой Богородицы.

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Напомним, решением священного Синода РПЦ от 11 октября Тихон был назначен митрополитом Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии.