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Митрополит Тихон признался в любви к Псково-Печерскому монастырю

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон обратился с прощальным словом к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в группе обители в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Псково-Печерский монастырь

«Счастлив человек, у которого на земле есть место, которое он больше всего любит, к которому привязано его сердце. Место, земля, которая как в древнем сказании питает его силами. И для меня есть такое место на земле - это Псково-Печерский монастырь. Самое прекрасное, самое любимое, не променянное ни на что в сердце моем...» - сказал владыка.

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14 октября, в празднование Покрова Пресвятой Богородицы, митрополит Тихон возглавил божественную литургию в Псково-Печерском монастыре.

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Напомним, решением священного Синода РПЦ от 11 октября Тихон был назначен митрополитом Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии.