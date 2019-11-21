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Церковь Иоакима и Анны на Полонище. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи

Псков невозможно представить без его храмов. Это главные достопримечательности нашего города, его душа, гордость и слава. Сейчас в Псков насчитывается около 40 храмов, десять из них (то есть каждый четвертый) включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО с официальной формулировкой - представители псковской архитектурной школы.

Мы попросили студентов ПсковГУ теологического направления рассказать об истории псковских храмов. Продолжает проект «История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи» публикация о храме Иоакима и Анны на Полонище.

Церковь Иоакима и Анны на Полонище

Фото здесь и далее - Вадим Боченков

Церковь, о которой пойдет наш сегодняшний разговор, является монастырским храмом, находится в Пскове, на ул. Калинина, 26.

Раньше на этом месте находился Якиманский женский монастырь. Нынешний храм, согласно летописям, был возведен в 1544 году. В XVIII веке монастырь был упразднен, а церковь стала приходской. В 1833 году храм был приписан к церкви Николы со Усохи, а в конце XIX века - к Псковской учительской семинарии.

В 1929 году церковь была закрыта, а после Великой Отечественной войны она использовалась как складское помещение. В настоящее время является объектом культурного наследия федерального значения.

Церковь Иоакима и Анны считается совершенно классическим образцом традиций псковского зодчества. Она построена из известняковой плиты, имеет одну главу, трехапсидный четверик с восьмискатной крышей и двухпролетной звонницей. В соответствии с архитектурными псковскими традициями внешний облик отличает простота, скромность и даже строгость, в котором вместе с тем явственно ощущается редкая гармония и изящество.

Особенной ноткой в декоре является оригинальный геометрический узор на апсидах. Придел пристроен в XVII веке, были заложены боковые стены крыльца и положена четырехскатная крыша. Только в 1947 - 1951 годах при реставрационных работах под руководством Ю.П. Спегальского храму вернули древний барабан и восьмискатную крышу, а также расчистили крыльцо.

По словам настоятеля храма о. Владимира Георгиева, служба совершается в пятницу вечером и в субботу утром. При храме действует воскресная школа, в которой после завершения службы проводятся занятия с детьми по изучению иконописи.

Автор - студентка 3 курса направления теологии ПсковГУ Кристина Васильева