Священник рассказал, сколько еще православным можно не поститься

Православные верующие могут не поститься вплоть до Крещенского сочельника 18 января, рассказал руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.
Святки – период празднования от Рождества до Крещенского сочельника 18 января.
«Предписания (для верующих во время Святок – ред.) – отсутствие поста. Вплоть до сочельника Крещения поста нет», – рассказал Волков.
В Крещенский сочельник, или навечерие Крещения Господня, верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа. Согласно церковному преданию, его совершил в водах Иордана Иоанн Предтеча. Навечерие Крещения – постный день в православной традиции. Как и в Рождественский сочельник, в Крещенский не вкушают пищу до выноса свечи после литургии утром и первого причащения крещенской воды. Название «сочельник» (или же «сочевник») связано с традицией в этот день варить особое постное блюдо: сочиво, представляющее собой пшеничный взвар с медом и изюмом, пишет РИА Новости.
На святочной неделе в храмах Московской епархии будут продолжаться рождественские елки, поздравления пожилых людей в домах престарелых, а также воспитанников детских домов, рассказал священник Александр Волков. Во многих храмах, добавил он, прихожане также поздравляют пожилых людей, которые не смогли прийти на службу в праздник.