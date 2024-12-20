←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Церковь / Из первых уст 20.12.2024 10:490 «Пастырь»: О праздновании Нового года и Рождества. ВИДЕО 11.01.2025 15:200 Священник рассказал, сколько еще православным можно не поститься 25.12.2024 09:450 «Пастырь»: Каким был уходящий год для Псковской епархии 20.12.2024 10:490 «Пастырь»: О праздновании Нового года и Рождества. ВИДЕО 06.12.2024 17:021 Псков много раз защищал нашу страну от захватчиков — историк Владимир Лавров 06.12.2024 16:100 Вера Емельянова: Рождественские чтения затрагивают актуальные вопросы истории и культуры
Церковь / Из первых уст

Священник рассказал, сколько еще православным можно не поститься

11.01.2025 15:20|ПсковКомментариев: 0

Православные верующие могут не поститься вплоть до Крещенского сочельника 18 января, рассказал руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.

Святки – период празднования от Рождества до Крещенского сочельника 18 января.

«Предписания (для верующих во время Святок – ред.) – отсутствие поста. Вплоть до сочельника Крещения поста нет», – рассказал Волков.

В Крещенский сочельник, или навечерие Крещения Господня, верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа. Согласно церковному преданию, его совершил в водах Иордана Иоанн Предтеча. Навечерие Крещения – постный день в православной традиции. Как и в Рождественский сочельник, в Крещенский не вкушают пищу до выноса свечи после литургии утром и первого причащения крещенской воды. Название «сочельник» (или же «сочевник») связано с традицией в этот день варить особое постное блюдо: сочиво, представляющее собой пшеничный взвар с медом и изюмом, пишет РИА Новости

На святочной неделе в храмах Московской епархии будут продолжаться рождественские елки, поздравления пожилых людей в домах престарелых, а также воспитанников детских домов, рассказал священник Александр Волков. Во многих храмах, добавил он, прихожане также поздравляют пожилых людей, которые не смогли прийти на службу в праздник. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
11.01.2025, 15:200 Священник рассказал, сколько еще православным можно не поститься 11.01.2025, 10:410 Митрополит Матфей возглавил торжества в честь 25-летия прославления преподобного Корнилия Крыпецкого 10.01.2025, 20:090 Реставрацию продолжают в Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове 10.01.2025, 07:300 День памяти 20000 мучеников отмечают православные 10 января
09.01.2025, 21:200 Митрополит Матфей провел рождественскую встречу с псковской молодежью 09.01.2025, 20:420 Кресты освятили и установили на Стефановскую церковь в Мирожском монастыре в Пскове 09.01.2025, 15:050 Образ Невского в художественной литературе станет темой для обсуждения на Александро-Невских беседах в Пскове 08.01.2025, 14:530 Рождественский праздник и новогодняя программа прошли в храме Александра Невского в Пскове. Фоторепортаж
07.01.2025, 12:550 Выставка Русского музея «Вслед за Христом» открылась в Печорах  07.01.2025, 10:400 Рождественское богослужение прошло в Троицком соборе Пскова 07.01.2025, 09:000 Иеромонах Прохор возглавил богослужение в Псково-Печерском монастыре 07.01.2025, 00:000 Рождество Христово празднуют православные 7 января
06.01.2025, 18:420 В Рождественский сочельник митрополит Матфей совершил Литургию в Псково-Печерском монастыре 06.01.2025, 11:400 Рождественский спектакль для детей пройдет в храме Александра Невского в Пскове 05.01.2025, 22:000 Рождественские вертепы устанавливают в Печорах. ФОТО 05.01.2025, 20:400 Покрытые сусальным золотом кресты для Мирожского монастыря будут установлены на Рождественской неделе
05.01.2025, 12:250 Рождественская служба с участием молодежи пройдет в Пскове 03.01.2025, 15:000 Патриарх Кирилл предложил отмечать 3 января день возведения Москвы в ранг столицы 03.01.2025, 09:200 День памяти Святителя Петра чтят православные 3 января 02.01.2025, 19:500 В Пскове возобновились занятия в Воскресной школе при храме Преполовения Пятидесятницы
02.01.2025, 11:300 День памяти святого Иоанна Кронштадтского отмечают православные 01.01.2025, 09:000 День памяти преподобного Илии Муромца, Печерского отмечается 1 января 31.12.2024, 20:000 Епископ Сергий: Желаю, чтобы счастье и радость вошли в каждый дом 31.12.2024, 11:170 Божественную литургию проведут в Михайловском храме в Печорах 1 января
31.12.2024, 09:000 Покрытые сусальным золотом кресты для Мирожского монастыря в Пскове установят и освятят на рождественской неделе 30.12.2024, 17:360 Купол подняли на крышу храма в псковской деревне Тямша 30.12.2024, 12:000 Данилов день отмечают православные 30 декабря 30.12.2024, 09:000 В РПЦ рассказали, чем занять детей в новогодние каникулы
28.12.2024, 13:120 Митрополит Тихон назначен и. о. игумена Владимирского монастыря в Севастополе 28.12.2024, 11:051 Синод запретил священникам работать в шоу-бизнесе 28.12.2024, 10:241 Митрополит Матфей осмотрел ход строительных работ в новой гимназии на Завеличье 28.12.2024, 09:030 Линейные окрытия устанавливают на колокольне храма Сорока Севастийских мучеников в Печорах
28.12.2024, 08:000 Православные люди отмечают память святого Трифона Печенгского 27.12.2024, 20:200 Рождественские традиции храма Александра Невского обсудят на лекции в Пскове 27.12.2024, 18:110 Митрополита Илариона отстранили от управления Будапештской епархией 27.12.2024, 07:300 Филимонов день отмечают православные 27 декабря
25.12.2024, 17:160 Выставка русской церковной живописи откроется в Печорах в Рождество 25.12.2024, 09:450 «Пастырь»: Каким был уходящий год для Псковской епархии 24.12.2024, 17:280 В Великих Луках освятили часовню во имя преподобного Сергия Радонежского 23.12.2024, 09:150 Митрополит Матфей проинспектировал ход реставрации в храме Вознесения Господня деревни Бельское Устье 
22.12.2024, 16:200 Митрополит Матфей совершил Литургию в Никольском соборе города Порхова 22.12.2024, 10:400 Рождественский концерт пройдёт в молодёжном клубе Псковской епархии 22.12.2024, 09:400 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре 20.12.2024, 21:581 В Псковской епархии состоялось ежегодное Епархиальное собрание духовенства
20.12.2024, 10:490 «Пастырь»: О праздновании Нового года и Рождества. ВИДЕО 20.12.2024, 09:000 Рождественская литература станет темой лекции 26 декабря 20.12.2024, 07:300 День памяти преподобного Нила Столобенского отмечают православные 20 декабря 19.12.2024, 10:130 Православная церковь отмечает праздник Николая Чудотворца
19.12.2024, 09:000 Завершена реставрация церкви Николы Вратаря и Никольской башни в Псково-Печерском монастыре 17.12.2024, 10:280 Стефановской церкви в Мирожском монастыре вернули первоначальный облик 17.12.2024, 09:000 Завершен монтаж окон и дверей в башне Верхних решёток в Псково-Печерском монастыре 17.12.2024, 08:000 Святую великомученицу Варвару чтит Русская православная церковь
16.12.2024, 20:200 Спасо-Елеазаровский монастырь приглашает псковичей на новогодние мастер-классы 16.12.2024, 19:502 Псковская епархия и Облздрав подписали договор о сотрудничестве 16.12.2024, 17:470 Патриарха Кирилла исключили из 15-го пакета санкций ЕС 15.12.2024, 17:201 Митрополит Матфей совершил Литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы на Березовой аллее в Останкино в Москве
15.12.2024, 16:200 В поселке Дедовичи прошел вечер христианской песни 14.12.2024, 16:303 Митрополит Матфей провёл выездное совещание по строительству храма на Завеличье 14.12.2024, 14:200 Кукольный спектакль про Рождество покажут псковичам в Палатах у Сокольей башни 13.12.2024, 20:400 Крыпецкий монастырь посетили участники международного проекта Минобрнауки
12.12.2024, 07:300 День Парамона Зимоуказателя отмечают православные 12 декабря 11.12.2024, 20:400 Митрополит Матфей и начальник псковской Росгвардии провели рабочую встречу  10.12.2024, 09:500 Традиционный крестный ход вокруг города Пскова пройдет 25 декабря  08.12.2024, 12:550 8 декабря - Климентьев день: почему нельзя выходить из дома вечером
06.12.2024, 18:320 В Пскове презентуют монографию, посвященную Святогорскому монастырю 06.12.2024, 17:021 Псков много раз защищал нашу страну от захватчиков — историк Владимир Лавров 06.12.2024, 16:100 Вера Емельянова: Рождественские чтения затрагивают актуальные вопросы истории и культуры 06.12.2024, 15:250 Рождественские чтения послужат сбережению исторической правды — Игорь Дитрих
06.12.2024, 14:260 Рождественские чтения стартуют в Псковском театре драмы 06.12.2024, 11:010 День памяти великого князя Александра Невского празднуют 6 декабря 04.12.2024, 19:141 Православный «Дом молодежи» открылся в Пскове. ФОТО 04.12.2024, 08:470 Православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы
03.12.2024, 21:230 Отмостки вдоль крепостных стен обустраивают в Псково-Печерском монастыре 03.12.2024, 20:200 Псковские храмы станут темой лекции 12 декабря 03.12.2024, 09:000 Псковские реставраторы разрабатывают эскизы восстановления Рождественского храма в Малах 01.12.2024, 15:420 День памяти святых Эстонской земли празднуется 1 декабря
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru