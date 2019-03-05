Культура

Псковские реставраторы вдохнули жизнь в уникальную находку X века

Псковские реставраторы привели в порядок весовую гирьку X века, которая была найдена в ходе прошлогодних раскопок на поселении Горожане. На данный момент находка расчищена, стабилизирована и готова к передаче на постоянное хранение в государственный музейный фонд. Отличительной особенностью находки является ее прекрасная сохранность, сообщают в инстаграм Археологического центра Псковской области.

Такие гирьки, изготовленные из железа и покрытые слоем меди, использовались для взвешивания серебра при расчетах за товары.