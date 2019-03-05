Культура

Министр культуры: памятники Пскова войдут в список ЮНЕСКО не позднее 2020 года

Министерство культуры России надеется, что памятники Пскова пополнят список ЮНЕСКО если не в этом, то максимум в следующем году. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский в среду на заседании коллегии министерства. «Надеемся, что в этом, максимум в следующем году нам удастся «пробить» Псков, комплекс памятников Пскова - все соответствующие документы подготовлены», - цитирует министра ТАСС.

По словам Владимира Мединского, в ближайшее время планируется заявить еще несколько объектов в список ЮНЕСКО. «Большая работа проведена. Это и Республика Алтай - сокровища пазырыкской культуры, наскальная живопись в Башкортостане, петроглифы Онежского озера», - сказал он.

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Напомним, в 2017 году администрация Псковской области передала центру всемирного наследия ЮНЕСКО материалы номинации «Памятники древнего Пскова» для включения в список объектов Всемирного наследия. Материалы объединяют 18 объектов в трех категориях: крепостное зодчество, культовые сооружения и гражданская архитектура. Ранее правительство РФ признало храмы Пскова особо ценными объектами культурного наследия народов России.

В список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО могут включить псковские храмы XII-XVII веков, созданные под влиянием византийской и новгородской архитектурной традиции, а также образцы гражданских зданий XVII века. Также в список ЮНЕСКО могут войти Псковский кремль, Покровская и Гремячая башни, Поганкина и Приказная палата Псковского кремля, а также Мирожский монастырь.

Список всемирного наследия ЮНЕСКО составляется с 1978 года. В него включаются представляющие «большую ценность для человечества» художественные, исторические и природные памятники, а также морские объекты. По данным экспертов, внесение какого-либо объекта в этот список, как правило, повышает доходы от его эксплуатации за счет увеличения туристического потока и рекламы на 200-300%. В настоящее время в списке значится 28 объектов из России, что не превышает 3% от общего число памятников (1073).