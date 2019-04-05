Культура

Петр Налич выступит в Бугрово в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры

Сцена на воде, как и в прошлом году, будет организована в Бугрово в рамках празднования Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На плавучей сцене выступят популярные музыканты и коллективы. В частности, ожидаются выступления группы «Кватро», поэтессы Веры Полозковой и музыканта Петра Налича.

Напомним, впервые сцена на воде в Бугрово была установлена в рамках Пушкинского праздника поэзии в прошлом году. На уникальной сцене тогда выступили заслуженный артист России Ян Осин, звезды сериала «Молодежка», актриса сериала «Кухня» Валерия Федорович, певец Владимир Нелюбин, артисты Имперского Русского Балета, коллектив «Партизаны ФМ» и белорусская группа «Сябры».