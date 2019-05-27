Культура

Госрегистрация объединенного Псково-Изборского музея-заповедника запланирована на вторую декаду июня

Государственная регистрация объединенного Псково-Изборского музея-заповедника запланирована на вторую декаду июня. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, представляя отчет о деятельности администрации Псковской области в 2018 году на сессии Псковского областного Собрания.

Он подчеркнул, что «объединение больше административное, поскольку Псковский и Изборский музеи – это самостоятельные единицы со своей историей, и задачи сместить акценты на какую-то площадку нет». «Федеральный статус – это новое финансирование и зарплаты. Это тот уровень, который сегодня региональными силами поддерживать сложно. Музей должен стать новой точкой роста туризма в регионе, и мы возлагаем на него большие надежды», - подчеркнул Михаил Ведерников.

При этом уже сейчас музейное дело, по его словам, показывает отличную динамику – если в 2017 году число посетителей наших музеев составляло порядка 795 тыс. человек, то в 2018 году – уже 850 тыс.