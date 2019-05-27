Культура

К юбилею поэта вышел в свет новый номер газеты Пушкинского Заповедника

К 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» выпустили специальное информационное издание «Праздник пушкинской поэзии и русской культуры». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, 12-страничная газета открывается статьей директора Пушкинского Заповедника Георгия Василевича «Следуя за Пушкиным, обретая себя». Речь в ней идет о более чем полувековой традиции пушкинских праздников поэзии, которые были и остаются, прежде всего - «пространством творчества». В ежегодном возвращении праздника, пишет Георгий Василевич, - «…открытие новых возможностей, талантов, тем, идей. В многообразии участников, в новых встречах пушкинского фестиваля рождается коллективный образ поэта, такого, каким он является нам спустя двести двадцать лет после своего рождения».

На первой странице обложки репродукция портрета «Пушкин в Михайловском» работы В.М. Меньшикова (1980-е) из собрания музея-заповедника «Михайловское».

По традиции музейное издание знакомит своих читателей с литераторами, которую ждут на празднике поэзии. Среди прозаиков и поэтов - авторы из Пскова и Воронежа, Тюмени и Тобольска, Кабардино-Балкарии и Дагестана, Москвы и Югры, Донецкой Народной Республики. В газете много и других стихов - от Пушкина до наших современников. Среди представленных здесь поэтов «вне официальной делегации» - давний друг музея, скульптор Николай Предеин с его «околопушкинскими стихами» и Татьяна Мчедлишвили, товарищ и коллега, сотрудник музея в Торжке.

Рассказывает свежий номер музейной газеты и о недавних событиях в «Михайловском»: о новых выставках, поступлениях в фонды, о работе online-лектория и многом-многом другом. Познакомиться с изданием можно на сайте заповедника.