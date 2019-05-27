Культура

Выставка «Живи, мечтай, путешествуй!» работает в Художественном салоне Великих Лук

Накануне 24-й Международной встречи воздухоплавателей и 25-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту в Художественном салоне города Великие Луки открылась новая выставка «Живи, мечтай, путешествуй!».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на ней представлен декупаж Елены Капелевич и Людмилы Лабецкой, акварели и керамика Татьяны Оржеховской, точечная роспись Елены Казаковой, все эти работа объединяет одна общая тема - покорение неба.

«Каждый год к Международной встрече воздухоплавателей мы с нашими художниками и мастерами декоративно-прикладного творчества готовим новую выставку. Не могли остаться в стороне от этого события и в этот раз. Тем более, что чемпионат юбилейный», - рассказала директор художественного салона Евгения Соо.