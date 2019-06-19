Сегодня стартуют XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове

Сегодня, 27 июня, стартуют XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени в городе Пскове. Программа мероприятий следующая.
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15.00 – 15.30
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Протокольная часть церемонии открытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени
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Псковский Кремль
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15.30 – 17.00
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Открытие Международного Хорового праздника. Выступление Детского хора России, зарубежного сводного детского хора, Российского национального молодежного симфонического оркестра
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Псковский Кремль
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16.00 – 22.00
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Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота»
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Кинотеатр «Смена»
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18.00 – 22.00
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Праздничная программа для гостей и жителей города
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Октябрьская площадь
Подробнее ознакомиться с программой XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в городе Пскове можно здесь