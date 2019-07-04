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Культура

Представители Псковской области поехали защищать региональную заявку на включение в список ЮНЕСКО

05.07.2019 09:30|ПсковКомментариев: 0

Делегация Псковской области во главе с первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой примет участие в работе 43-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в эти дни в Баку (Азербайджан). В ее составе председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Тихомирова и советник губернатора области по вопросам культуры и музейного дела Александр Голышев.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной администрации, представители Псковской области будут присутствовать на презентации номинации от Российской Федерации «Памятники Древнего Пскова» для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест ЮНЕСКО включил в список всемирного наследия 21 номинацию, в том числе и заявленную Псковской областью. Представление участников будет проходить с 5 по 7 июля.
Номинируемый серийный объект культурного наследия «Памятники Древнего Пскова» поддержан министерством культуры РФ и представлен наиболее яркими образцами крепостного, культового и гражданского зодчества средневековой Руси XII — начала XVII веков.

Заявка от нашего региона включает храмы псковской архитектурной школы: «Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря», «Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор», «Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы», «Церковь Михаила Архангела с колокольней», «Церковь Покрова от Пролома», «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда», «Церковь Георгия со Взвоза», «Церковь Богоявления со звонницей», «Церковь Николы с Усохи» и «Церковь Василия на Горке».

«Псков достоин как никто другой оказаться в списках культурного наследия ЮНЕСКО. Наши уникальные памятники, которыми мы гордимся, это достояние не только Пскова и России, но и всемирное достояние. Мы сегодня уже входим в десятку самых активных городов России по внутреннему туризму и входим в число наиболее привлекательных регионов для туристов. Статус, который мы хотим получить, поможет привлечь дополнительное внимание к нашей Псковской области и памятникам культурного наследия, что позволит активно принимать участие в их восстановлении и реставрации», — отметила Вера Емельянова перед началом работы на конференции.

Отметим, что у истории включения псковских объектов в список наследия ЮНЕСКО непростой путь. Продвижение серийного объекта «Памятники Древнего Пскова» в список всемирного наследия ЮНЕСКО было инициировано в начале 2000-х годов. Объект вошел в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 2002 году, но был представлен в несколько ином составе, который затем был пересмотрен.

Работа над номинацией «Памятники Древнего Пскова» активизировалась последние несколько лет. В 2017 году к работе в соответствии с замечаниями Центра всемирного наследия подключились специалисты ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский институт культурного наследия имени Д. С. Лихачева».

«Министерство культуры — наш главный партнер в этом проекте, ведь номинация была поддержана министром культуры РФ Владимиром Мединским. Это высокая оценка тех шагов, которые сделаны губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и Владыкой Тихоном», — добавила первый вице-губернатор.

Теги: #ЮНЕСКО #культура
Источник: Псковская Лента Новостей
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