Культура

Включение памятников Пскова в Список ЮНЕСКО — это не только признание их уникальности, но и большая ответственность - Михаил Ведерников

Органами власти проведена большая работа по включению псковских памятников истории и архитектуры в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил в воскресенье, 7 июля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Буквально несколько часов назад на 43-й сессии члены Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку (Азербайджан) внесли десять церквей Пскова в список всемирного наследия.

«Для нас это с одной стороны это определенная ответственность, потому что приводить в порядок памятники будет сложнее, но с другой стороны, конечно, это признание уникальности наших культурных исторических объектов. Это хороший повод, чтобы в регион привлечь большее количество туристов, в том числе и из-за рубежа», — отметил Михаил Ведерников. Отдельно глава региона поблагодарил министра культуры РФ Владимира Мединского за поддержку псковской номинации.

Напомним, по итогам рассмотрения на 43-й сессии Комитета в Список всемирного наследия ЮНЕСКО включены десять церквей Псковской школы архитектуры: «Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря», «Ансамбль Спасо-Мирожскогомонастыря: Преображенский собор», «Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы», «Церковь Михаила Архангела с колокольней», «Церковь Покрова от Пролома», «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда», «Церковь Георгия со Взвоза», «Церковь Богоявления со звонницей», «Церковь Николы с Усохи» и «Церковь Василия на Горке».