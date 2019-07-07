Культура

Михаил Ведерников надеется, что в Список ЮНЕСКО попадут и другие памятники Псковщины

Безусловно, включение 10 памятников Пскова в Список ЮНЕСКО повышает туристическую привлекательность региона. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя журналистам вопрос о включении псковских памятников в список ЮНЕСКО.

Он отметил, что это не исчерпывающий список, и Псков намерен представить культурные объекты для включения в список культурного наследия еще раз.

«Рассчитываем на то, что это первая ласточка и положительный опыт», - отметил он.

По словам губернатора, ранее поданные объекты находились в приемлемом, приличном состоянии. «Когда культурные объекты попадут в список ЮНЕСКО, трудно согласовывать работы по реставрации», - подчеркнул он.

Напомним, по итогам рассмотрения на 43-й сессии Комитета в Список всемирного наследия ЮНЕСКО включены десять церквей Псковской школы архитектуры: «Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря», «Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор», «Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы», «Церковь Михаила Архангела с колокольней», «Церковь Покрова от Пролома», «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда», «Церковь Георгия со Взвоза», «Церковь Богоявления со звонницей», «Церковь Николы с Усохи» и «Церковь Василия на Горке».